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Аюпова Светлана
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Треть продакт-менеджеров России хочет создавать продукты на базе ИИ 1
Аюпова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenAI ChatGPT 407 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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