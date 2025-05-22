Треть продакт-менеджеров России хочет создавать продукты на базе ИИ

Экосистема для бизнеса «Контур» совместно с DevCrowd провели исследование среди менеджеров по развитию продукта в России. 925 респондентов рассказали, как устроена их работа, какие инструменты они используют, как развиваются и какие задачи решают ежедневно. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В выборку для опроса вошли 925 продакт-менеджеров разных грейдов: от джунов (Junior) до руководителей проектов (CPO). 65,5% респондентов — из Москвы. В исследовании Devсrowd и «Контур» спрашивали обо всем: как люди входят в профессию, сколько зарабатывают, с какими задачами сталкиваются каждый день, где чувствуют неопределенность и как справляются с ней при помощи инструментов искусственного интеллекта (ИИ) и обучения.

Как показало исследование, нейросети — популярная сфера для создания продуктов: больше трети опрошенных (36%) хотели бы создавать продукты на базе ИИ. В 2024 г. наиболее востребованной сферой для создания таких продуктов стал финтех.

Кроме того, ИИ — наиболее популярный инструмент, который используют в работе менеджеры по продуктам: им пользуется почти половина опрошенных. Среди платформ в топе ChatGPT, при этом 7% респондентов отметили, что применяют ИИ-решения, созданные в компании, где они работают.

84,5% опрошенных используют ИИ для умного поиска, 83,1% — улучшают тексты, 77,9% — задают вопросы про продакт-менеджмент.

Светлана Аюпова, руководитель направления в «Контуре»: «Степень проникновения ИИ-инструментов в рабочие процессы продуктовых менеджеров «Контура» сильно выросла в последние месяцы, и я уверена, что мы не уникальны в этом. Моя команда использует как внутренние инструменты (если речь идет об обработке чувствительных данных), так и внешние. При этом спектр задач очень разнообразный: в один день мы сделаем анализ конкурента за 15 минут вместо недели в режиме Deep Research, а в другой будем использовать ИИ-ассистента для того, чтобы лучше спроектировать исследование. Делает ли использование ИИ нас лучше как специалистов? Не думаю. Но я уверена, что без использования ИИ мы пришли бы к тем же результатам, но потратив гораздо больше времени. Сейчас ИИ-ассистенты стали, пожалуй, одним из основных рабочих инструментов».

Мария Круглова, руководитель проекта DevCrowd: «Мы в Devсrowd уже четвертый год подряд исследуем рынок продакт-менеджеров, чтобы зафиксировать изменения в профессии и помочь сообществу «оценить себя в цифрах». Мы видим, как растет рынок: продакт-менеджеров становится больше, развивается их экспертиза, инструменты становятся сложнее. Каждое наше исследование — это точка для размышлений. Продакты сравнивают себя с другими продактами, обсуждают, делают выводы. На эту информацию обращают внимание работодатели: кто-то корректирует процессы найма, кто-то пересматривает стратегию привлечения специалистов. Темы и гипотезы мы формируем на основе прошлогодних ответов, учитываем пожелания респондентов и представителей индустрии. Например, внедрение ИИ-инструментов в работу: еще два года назад это был едва заметный тренд, а теперь мы видим, как ассистенты помогают не только искать информацию и писать тексты, но и ускоряют процессы анализа, исследования, проектирование. Именно за такими сдвигами интереснее всего наблюдать».

Каждый третий продакт России работает в B2B-сегменте. Больше половины работают в одном из трех направлений: автоматизация бизнеса, электронная коммерция или финтех. А 18% — запускают новые продукты. Больше всего среди продактов специалистов уровня миддл — почти 41% респондентов. 10% — джуны . Остальные продакты уровня синьор (Senior) и специалисты на руководящих позициях. Внутри разных грейдов заметен тренд: чем младше позиция, тем выше доля женщин. Среди Junior — 2/3 респондентов — женщины, а вот среди Senior и CPO — уже менее 40%. Это говорит как об активном привлечение женщин в профессию, так и о трудностях карьерного роста, с которыми они сталкиваются на старших позициях.