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VK открывает набор на бесплатные курсы Digital Camp по цифровым нетехническим специальностям

VK запускает бесплатный образовательный проект Digital Camp по трем направлениям: «UX-исследования», «Управление продуктом и проектом в ИТ», «Маркетинг, коммуникации и креатив в ИТ». Участники Digital Camp будут учиться под руководством экспертов VK и практиковаться на реальных задачах. Помимо основных курсов будут организованы открытые лекции для всех желающих. Об этом CNews сообщили представители VK.

Digital Camp — бесплатный образовательный проект VK для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов нетехнических специальностей, а также для недавних выпускников. Его участники получат знания и компетенции, которые позволят им сделать первые шаги в ИТ и возможность по результатам обучения присоединиться к команде VK.

Обучение стартует 28 марта 2023 г. Занятия проходят в гибридном формате, их можно совмещать с учебой. Курсы ведут опытные сотрудники VK, а навыки студенты отрабатывают, решая бизнес-задачи из практики проектов компании.

В рамках направления «Маркетинг, коммуникации и креатив в ИТ» участники освоят цифровые инструменты, позволяющие создавать маркетинговые проекты, анализировать и оценивать их эффективность.

Студенты направления «Управление продуктом и проектом в ИТ» научатся запускать проекты, руководить ими и сопровождать их на всех этапах от идеи до запуска, познакомятся с бизнес-метриками и конкурентным анализом.

Участники, которые поступят на «UX-исследования», узнают, как самостоятельно проводить исследование, начиная от его дизайна и заканчивая представлением результатов.

«Мы стремимся к тому, чтобы развиваться в сфере ИТ и приобщаться к опыту ведущих специалистов отрасли с помощью наших образовательных программ могли как можно больше молодых людей. Поэтому в этом году впервые в рамках Digital Camp будут проходить открытые лекции для всех желающих. Теперь даже те ребята, кто не пройдет серьезный отбор в программу, смогут получить знания напрямую от экспертов отрасли и в будущем попробовать свои силы в других наших курсах по интересующим их направлениям», — сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK.

Подать заявку на участие в проекте можно до 8 марта 2023 г. на сайте «VK образования». Чтобы стать участником Digital Camp, нужно пройти тестирование и записать видеовизитку. Кандидаты, которые не смогут пройти отбор, получат доступ к открытым лекциям по всем трем направлениям. Они смогут задавать вопросы преподавателям в прямом эфире и выполнять домашние задания. Слушателей, которые ярче всего проявят себя на лекциях, пригласят на мероприятие в офис VK.

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