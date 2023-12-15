В России создан ИИ, который пишет код на Java и Python

Российская ИТ-компания представила своего ИИ-ассистента для разработчиков. Пока что он работает только с Python и Java, но его функционал уже сейчас выглядит внушительным: от дополнения кода человека в реальном времени до его перевода на другой язык программирования или технологический стек.

Импортозамещение Copilot

MTS AI («дочка» ПАО МТС) представила свой аналог Copilot компании Microsoft. Пока проект находится на стадии минимального жизнеспособного продукта.

МТС рассказал о новой разработке Software 2.0 – ИИ-ассистента для повышения производительности разработчиков. Он умеет дополнять код разработчика в реальном времени, генерировать код по комментариям и техническим заданиям, переводить его на другой язык программирования или технологический стек, приводить код к корпоративному стандарту, а так же создавать документацию к коду.

В МТС уточнили, что объем российского рынка ИИ-ассистентов для разработчиков составляет около 5% от мирового рынка.

Что может ИИ-ассистент сегодня

На момент написания материала Software 2.0 работает с двумя языками программирования – Python и Java. Представитель компании уточнил, что в ближайшее время планируется покрыть GoLang и JavaScript с различными фреймворками.

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин уточнил, что успех выполнения задачи зависит от конкретного случая: иногда модели способны предоставить корректный код сразу, а иногда результаты далеки от идеала. «Но дело в том, что меняется сам подход к процессу разработки: ИИ-инструмент теперь выступает партнером разработчика в практике парного программирования», - указал Павел Воронин.

По его словам, ИИ-партнер помогает с анализом безопасности, эффективности кода, его аудитом. Сейчас МТС работает над предотвращением уязвимостей и применением обязательных инструментов обеспечения безопасности для проверки кода в режиме реального времени.

Павел Воронин сказал, что мировой объем рынка Software 2.0 будет расти и в течение следующих десяти лет может достичь $1,3 трлн при текущем размере всего в $40 млрд. Согласно исследованиям Bloomberg, среднегодовой темп роста будет увеличиваться от 30% до 45% в год. «Это направление интересно всем лидерам индустрии: Microsoft, Salesforce, IBM, Google и так далее. С их решениями мы и сравниваем нашу разработку», - заявил Павел Воронин.



Угроза для программистов

Павел Воронин считает, что рано или поздно более 80% кода будет писаться с помощью искусственного интеллекта, но это не означает, что эти инструменты заменят людей. «Разработчик останется экспертом, который принимает финальное решение относительно качества и пригодности кода, сгенерированного ИИ», - сказал Павел Воронин. Он добавил, что специалисты смогут больше времени уделять творческим задачам или обеспечению надежности приложений, доверив рутинные и монотонные задачи ИИ-инструментам.

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В октябре 2023 г. CNews сообщал, что в течение первых нескольких месяцев 2023 г. убытки Microsoft от Copilot составляли примерно $30 млн в месяц. Однако, ситуация может поменяться со снижением расходов на вычислительную инфраструктуру.

Павел Воронин дополнил, что Software 2.0 находится в стадии минимально жизнеспособного продукта, поэтому делать выводы о конкурентоспособности пока рано. «Пока мы применяем Software 2.0 только внутри экосистемы, нейросеть тестируют команды ключевых продуктов, в частности, кластер технологических платформ. Прогнозов по выводу на внешний рынок пока нет», - подытожил он.