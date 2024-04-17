Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» реализовала возможность автоматической генерации кода на Go в платформе Digital Q.Archer

Компания «Диасофт» расширила возможности технологической low-code-платформы Digital Q.Archer, предназначенной для быстрого создания приложений в микросервисной архитектуре. Компоненты технологической платформы Digital Q.Archer обеспечивают полный цикл разработки цифровых решений: от проектирования бизнес-архитектуры приложений до автоматической генерации готовых микросервисов.

В функционал Digital Q.Archer добавлена возможность генерации типового кода микросервисов на Golang (Go) в дополнение к существовавшей ранее возможности генерации на Java.

Дмитрий Грачёв, архитектор технологической платформы Digital Q.Archer компании «Диасофт», сказал: «Java и Go – наиболее популярные языки программирования для разработки бэкенда. Теперь у разработчиков, использующих платформу Digital Q.Archer, есть возможность выбора языка в зависимости от специфики и задач каждого проекта. Мы выбрали язык Go, поскольку он обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и скорость развертывания, его целесообразно использовать для разработки высоконагруженных приложений».

Low-code-компоненты платформы позволяют генерировать типовой код микросервисов на Go, как и на Java, по одной кнопке, что существенно снижает время и затраты на разработку. Созданные PBC (Packaged Business Capabilities – приложения, решающие конкретные бизнес-задачи и состоящие из нескольких микросервисов) служат «строительными блоками» для более сложных решений и могут использоваться повторно в виде готовых библиотек. В одном и том же приложении могут использоваться одновременно микросервисы на Go и Java.

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
Облака

Таким образом, с программистов снимается рутинная задача написания больших объемов типового кода. С помощью платформы Digital Q.Archer организация может легко создавать нужные программные продукты на Go даже в том случае, если в штате не хватает Go-разработчиков.

Платформа Digital Q.Archer также поддерживает полностью no-code-создание цифровых профилей на Go. Цифровые Go-профили представляют собой витрину данных PBC, они упрощают доступ к приложениям и снимают нагрузку с мастер-системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Стало известно имя таинственного инвестора «Софтлайна»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще