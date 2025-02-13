Программисты влюбились в «быстрые» языки. Дикими темпами растет интерес к Rust, Go и С++, но самый популярный в мире - «медленный» Python

Программисты стали больше интересоваться так называемыми «быстрыми» языками программирования, позволяющие в кратчайшие сроки пройти путь от написания первой строки кода до запуска готовой программы. Популярность растет у С++, Go, Rust и даже у пока малоизвестных языков Zig и Mojo. Но Python, считающийся «медленным» языком, по-прежнему в лидерах благодаря всего одной веской причине – его легче освоить в сравнении с другими языками.

Быстрее, еще быстрее

Разработчики во всем мире стали уделять больше внимания «быстрым» языкам программирования, следует из рейтинга компании Tiobe за февраль 2025 г. Составители рейтинга не приводят значение понятия «быстрый язык программирования», лишь отмечают, что в период, «когда миру нужно обрабатывать все больше и больше чисел в секунду, а аппаратное обеспечение развивается недостаточно быстро, скорость программ становится важной».

Существует еще одно определение «быстроты» языка программирования – это время, затрачиваемое на полный цикл создания программы, от первой строчки кода до запуска исполняемого файла. Скорость работы программы от языка, на которой она написана, хоть и зависит, но не полностью, ведь ей также нужно взаимодействовать с различными файлами, в том числе из собственного дистрибутива, и тут уже все зависит от «железа» компьютера.

По данным Tiobe, в феврале 2025 г. C++ поднялся на второе место, а Go, он же Golang за авторством Google, стал устойчивым игроком в первой десятке. Rust тоже становится все более популярным – если в декабре 2012 г. он занимал 212 строчку рейтинга, что было самым плохим его показателем, то в феврале 2025 г. его следует искать на 13 месте. Это пока лучшее его достижение.

James Harrison / Unsplash Чем быстрее язык программирования, тем лучше

Также в топ-50 быстро прорываются быстрые языки. Mojo и Zig. В настоящее время они на позициях 51 и № 56 соответственно.

В соответствии с реалиями

Рейтинг Tiobe строится не на мнении сотрудников компании о том или ином языке, а на том, насколько популярен тот или иной язык в сфере программирования и смежных отраслях. Другими словами, он вполне отражает реальную степень интереса разработчиков к тому или иному языку.

Свой рейтинг Tiobe строит в первую очередь на основе анализа статистики поисковых запросов в самых известных во всем мире поисковых системах – Google, Bing и Yahoo. Помимо этого, учитывается также количество поисковых запросов в Amazon, в «Википедии».

Не последнюю роль в итоговых результатах играют и запросы на видеосервисе YouTube, связанные с тем или иным языком программирования. Этот сервис содержит миллионы видеороликов на тему написания программ, которые могут служить хорошим подспорьем российским программистам. Но в России YouTube замедляется с июля 2024 г. – российские разработчики почти отрезаны от этих видеоуроков.

А как же Python

Эксперты Tiobe относят Python к числу медленных языков программирования. Однако это совершенно не мешает ему годами, с октября 2021 г., перманентно находиться на первом месте по популярности, да еще и демонстрировать рост количества связанных с ним поисковых запросов.

У Tiobe есть ответ на вопрос, как Python может выживать рядом с более быстрыми языками, да еще и так долго удерживаться в лидерах. По оценке экспертов компании, главным драйвером его популярности является легкость его освоения.

Рейтинг Tiobe за февраль 2025 года

В нынешнее время, когда программистам приходится конкурировать не только друг с другом, но еще и с нейросетями, мало кто из них хочет тратить уйму времени на изучение С, С++ или других сложных языков хотя бы на базовом уровне. Освоение Python отнимет гораздо меньше времени, что и привлекает начинающих разработчиков. Индустрия успела подстроиться под это, и везде можно увидеть рекламу курсов по Python, в то время как реклама курсов по С почти отсутствует.

Мир пока нуждается в живых программистах, потому что полностью доверять разработку кода искусственному интеллекту мало кто решается, пишет Tiobe в комментариях к своему рейтингу за февраль 2025 г. И те, кто учится на программиста, чаще всего осваивают именно Python.

Ретро в моде

Годом ранее, в начале 2024 г., в почете у программистов были не быстрые, а по-настоящему древние языки программирования, появившиеся за десятилетия до рождения большинства нынешних разработчиков ПО. CNews писал, что в тот период стремительно росла популярность Fortran, которому в 2025 г. исполняется 68 лет.

К февралю 2025 г. ажиотаж вокруг Fortran поутих, хотя в рейтинге Tiobe он по-прежнему в топ-20, несмотря на свой почтенный возраст. Он занимает 11 строчку, как и годом ранее, тогда как в январе 2024 г. был на 12 позиции против 27 позиции в январе 2023 г. Наилучшим его результатом в рейтинге Tiobe стало восьмое место, до которого он поднялся в ноябре 2024 г.