МТС запустила школу ИТ-архитекторов

МТС сообщила о запуске школы архитекторов в рамках центра развития и обучения ИТ-специалистов «МТС Тета». На первом этапе курс пройдут сотрудники компании, которые планируют приступить к решению архитектурных задач. Они изучат проектирование высоконагруженных и Cloud-native-систем, особенности защищенных приложений разработки, освоят подходы к принятию архитектурных решений и другие навыки.

Присоединиться к школе смогут начинающие архитекторы, разработчики и аналитики компании, которые хотят повысить квалификацию (Senior Developer, Team Lead, Systems Analyst и другие).

Курс длится четыре месяца, занятия проходят каждую неделю в онлайн-формате. Программа сочетает технологические основы (документирование, работа с требованиями, архитектурные стили) и навыки взаимодействия с бизнес-заказчиками. Ведущие специалисты МТС, а также приглашенные российские и международные эксперты с большим опытом в области ИТ-архитектуры поделятся лучшими практиками по построению архитектур решений.

«Развитие специалистов всегда было и остается для нас одной из ключевых задач, ранее мы уже запускали бесплатные курсы по разработке на Golang, Java, анализу данных, методологии и практикам DevOps и SRE. Сегодня профессия ИТ-архитектора — одна из самых актуальных на рынке. Уверен, наш курс поможет архитекторам в равной степени освоить как теоретические, так и практические навыки профессии», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

В дальнейшем МТС планирует адаптировать программу по архитектуре для внешней аудитории. Помимо дисциплин в рамках «МТС Тета», экосистема развивает сотрудничество с ведущими вузами страны. Так, компания запустила несколько прикладных курсов для студентов и магистрантов НИУ ВШЭ и ИТМО, а также открыла собственную кафедру по направлению глубинного машинного обучения на базе факультета компьютерных наук Высшей школы экономики.

Порядка 30% выпускников всех внешних образовательных программ МТС становятся ее сотрудниками.