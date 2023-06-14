Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали

Программисты назвали своим самым любимым языком программирования редко используемый Rust. Также им очень нравятся и более «экзотичные» языки – Clojure, Elixir, Raku и Zig, и одновременно с этим они ненавидят древний COBOL. При этом в работе чаще всего ИТ-специалисты используют JavaScript, а также HTML, CSS и Python, хотя им в любви они не признаются.

Признание в любви

Крупнейший в мире форум для программистов Stack Overflow опубликовал свой ежегодный рейтинг распространенности языков программирования. В 2023 г. ИТ-специалисты выбрали и самый востребованный, и самый любимый ими языки, и в обоих случаях это вовсе не Python. Другими словами, «народный» рейтинг совершенно не похож на те, что составляют частные компании – например, в рейтинге Tiobe на первом месте по популярности находится именно Python – он лидирует с октября 2021 г.

Согласно результатам опроса Stack Overflow, самым любимым языком программирования в 2023 г. признан Rust – около 30,6% опрошенных хотели бы опробовать его, а свыше 84,6% уже имеют такой опыт и планируют писать на нем его и дальше. Это самый высокий показатель из всех – у упомянутого Python результаты составляют 39,81% и 66,52% соответственно, у JavaScript – около 40% и 57,83%.

Фото: rust-lang.org Возможно, в будущем Rust затмит и С и Python

Rust – это очень молодой язык, поскольку первый его показ состоялся в начале июля 2010 г., а разработка ведется с 2006 г. За Rust стоит бывший сотрудник Mozilla Грэйдон Хор (Graydon Hoare). До первой стабильной версии с индексом 1.0 Rust дорос к маю 2015 г. На момент публикации материала самой актуальной его версией была 1.7, вышедшая 1 июня 2023 г.

Удивляться не стоит

Любовь участников опроса Stack Overflow к Rust не возникла внезапно – это чувство крепнет из года в год. CNews писал, что Rust был признан самым любимым языком еще в 2021 г., да и в 2022 г. он тоже занял первое место в этом рейтинге, хотя тогда конкуренция была более напряженной.

Но в 2023 г. правила составления рейтинга были немного переработаны – раньше на протяжении нескольких нет его составители интересовались у разработчиков, какой язык они использовали в прошлом году и на каком языке они хотели бы писать в следующем году. Таким образом, даже новая система оценок не помешала Rust вновь оказаться на первом месте.

Сердцу не прикажешь

Не исключено, что удержать лидерство Rust помогли и программисты, обитающие преимущественно в даркнете. Этот язык очень популярен среди киберпреступников – он пока еще довольно редкий, чем и пользуются злоумышленники. С его помощью они обманывают сигнатурный анализ, к примеру, пряча внутри написанного на Rust загрузчика троян, написанный на С. Также хакеры полностью переписывают свои ранние творения на Rust.

Но рост популярности Rust среди законопослушных программистов может привести к тому, что хакеры утратят к нему интерес. На этот случай у них в запасе есть еще более редко используемых языков – Go, D и Nim.

Топ-10 с сюрпризом

Итоговые показатели, опубликованные Stack Overflow – это результат опроса 90 тыс. программистов со всего мира. Согласно полученным от них ответам, наиболее часто используемым в 2023 г. признан язык JavaScript – его результат составил 63,61%.

В топ-3 не нашлось места ни для С, ни для С++, ни для С# – эти языки замыкают топ-10 с результатами 19,34%, 22,42% и 27,62% соответственно. Вместо них в тройке лидеров, помимо JavaScript, находятся HTML, который делит вторую строчку с CSS (52,97%) и Python (49,28%).

Rust программисты хоть и любят, но используют пока не очень часто

В первую десятку рейтинга Stack Overflow также пробрались SQL, TypeScript и Java, а также Bash.

О чем еще рассказали программисты

Согласно новому рейтингу Stack Overflow, в 2023 г. программисты в большинстве своем отдают предпочтение «экзотике». В числе любимых языков у них – малораспространенные Clojure, Elixir, Raku и Zig, о существовании которых многие, вероятно, даже не слышали.

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В то же время ИТ-шники очень не хотят писать на древних языках программирования – самым ненавистным они признали COBOL (сокращение от COmmon Business Oriented Language), входящий в число старейших языков программирования в мире. Первая его версия увидела свет в 1959 г., но в 2023 г., несмотря на все усилия правительства США и корпорации IBM, он почти никому не нужен. В схожей ситуации оказался и язык Matlab, хотя он намного более молодой – первая его версия вышла в 1984 г., всего на несколько лет раньше первого релиза гораздо более востребованного Python.

Зачем писать код самостоятельно, когда эту задачу можно поручить искусственному интеллекту

Также программисты признались, что «подсели» на виртуальных помощников. 77% опрошенных полностью одобряют использование их, а в пределах 70% респондентов сообщили, что или планируют начать пользоваться ассистентами на основе искусственного интеллекта, или уже пользуются ими и не собираются отказываться от них в будущем.

На популярность ИИ-ассистентов среди программистов почти никак не влияет их опыт в профессии – среди начинающих кодеров помощниками пользуются около 82%, среди опытных – около 70%.

Самым востребованным ИИ-помощником программиста по результатам опроса оказался Copilot, работающий с 2021 г. Это часть репозитория GitHub, принадлежащего Microsoft, и программисты используют его даже несмотря на то, что он ворует чужой код.