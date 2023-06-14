Программисты назвали свой любимый язык, и это совсем не Python. Многие о нем даже не слышали
Программисты назвали своим самым любимым языком программирования редко используемый Rust. Также им очень нравятся и более «экзотичные» языки – Clojure, Elixir, Raku и Zig, и одновременно с этим они ненавидят древний COBOL. При этом в работе чаще всего ИТ-специалисты используют JavaScript, а также HTML, CSS и Python, хотя им в любви они не признаются.
Признание в любви
Крупнейший в мире форум для программистов Stack Overflow опубликовал свой ежегодный рейтинг распространенности языков программирования. В 2023 г. ИТ-специалисты выбрали и самый востребованный, и самый любимый ими языки, и в обоих случаях это вовсе не Python. Другими словами, «народный» рейтинг совершенно не похож на те, что составляют частные компании – например, в рейтинге Tiobe на первом месте по популярности находится именно Python – он лидирует с октября 2021 г.
Согласно результатам опроса Stack Overflow, самым любимым языком программирования в 2023 г. признан Rust – около 30,6% опрошенных хотели бы опробовать его, а свыше 84,6% уже имеют такой опыт и планируют писать на нем его и дальше. Это самый высокий показатель из всех – у упомянутого Python результаты составляют 39,81% и 66,52% соответственно, у JavaScript – около 40% и 57,83%.
Rust – это очень молодой язык, поскольку первый его показ состоялся в начале июля 2010 г., а разработка ведется с 2006 г. За Rust стоит бывший сотрудник Mozilla Грэйдон Хор (Graydon Hoare). До первой стабильной версии с индексом 1.0 Rust дорос к маю 2015 г. На момент публикации материала самой актуальной его версией была 1.7, вышедшая 1 июня 2023 г.
Удивляться не стоит
Любовь участников опроса Stack Overflow к Rust не возникла внезапно – это чувство крепнет из года в год. CNews писал, что Rust был признан самым любимым языком еще в 2021 г., да и в 2022 г. он тоже занял первое место в этом рейтинге, хотя тогда конкуренция была более напряженной.
Но в 2023 г. правила составления рейтинга были немного переработаны – раньше на протяжении нескольких нет его составители интересовались у разработчиков, какой язык они использовали в прошлом году и на каком языке они хотели бы писать в следующем году. Таким образом, даже новая система оценок не помешала Rust вновь оказаться на первом месте.
Не исключено, что удержать лидерство Rust помогли и программисты, обитающие преимущественно в даркнете. Этот язык очень популярен среди киберпреступников – он пока еще довольно редкий, чем и пользуются злоумышленники. С его помощью они обманывают сигнатурный анализ, к примеру, пряча внутри написанного на Rust загрузчика троян, написанный на С. Также хакеры полностью переписывают свои ранние творения на Rust.
Но рост популярности Rust среди законопослушных программистов может привести к тому, что хакеры утратят к нему интерес. На этот случай у них в запасе есть еще более редко используемых языков – Go, D и Nim.
Топ-10 с сюрпризом
Итоговые показатели, опубликованные Stack Overflow – это результат опроса 90 тыс. программистов со всего мира. Согласно полученным от них ответам, наиболее часто используемым в 2023 г. признан язык JavaScript – его результат составил 63,61%.
В топ-3 не нашлось места ни для С, ни для С++, ни для С# – эти языки замыкают топ-10 с результатами 19,34%, 22,42% и 27,62% соответственно. Вместо них в тройке лидеров, помимо JavaScript, находятся HTML, который делит вторую строчку с CSS (52,97%) и Python (49,28%).
В первую десятку рейтинга Stack Overflow также пробрались SQL, TypeScript и Java, а также Bash.
О чем еще рассказали программисты
Согласно новому рейтингу Stack Overflow, в 2023 г. программисты в большинстве своем отдают предпочтение «экзотике». В числе любимых языков у них – малораспространенные Clojure, Elixir, Raku и Zig, о существовании которых многие, вероятно, даже не слышали.
В то же время ИТ-шники очень не хотят писать на древних языках программирования – самым ненавистным они признали COBOL (сокращение от COmmon Business Oriented Language), входящий в число старейших языков программирования в мире. Первая его версия увидела свет в 1959 г., но в 2023 г., несмотря на все усилия правительства США и корпорации IBM, он почти никому не нужен. В схожей ситуации оказался и язык Matlab, хотя он намного более молодой – первая его версия вышла в 1984 г., всего на несколько лет раньше первого релиза гораздо более востребованного Python.
Также программисты признались, что «подсели» на виртуальных помощников. 77% опрошенных полностью одобряют использование их, а в пределах 70% респондентов сообщили, что или планируют начать пользоваться ассистентами на основе искусственного интеллекта, или уже пользуются ими и не собираются отказываться от них в будущем.
На популярность ИИ-ассистентов среди программистов почти никак не влияет их опыт в профессии – среди начинающих кодеров помощниками пользуются около 82%, среди опытных – около 70%.
Самым востребованным ИИ-помощником программиста по результатам опроса оказался Copilot, работающий с 2021 г. Это часть репозитория GitHub, принадлежащего Microsoft, и программисты используют его даже несмотря на то, что он ворует чужой код.