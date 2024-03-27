В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL

Начала разработки ФГИС «Экомониторинга»

Как выяснили CNews, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации начинают разработку своей системы сбора информации о состоянии окружающей среды — «Экомониторинг» (ФГИС «Экомониторинг»).

Информацию о старте разработки можно обнаружить на портале Госзакупок. Тендер был опубликован 25 марта 2024 г. Прием заявок продлится до 11 апреля. Подведение итогов планируется 12 апреля. Начальная цена контракта составляет 622,8 млн руб.

Разработка системы будет проходить в два этапа. Первым делом министерство планирует обеспечить мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха — не позднее 29 ноября 2024 г. Реализация второго этапа планируется к 18 февраля 2025 г., в нем будут разработаны оставшиеся подсистемы «Экомониторинга».

Система будет разворачиваться на платформе «Гостех», с использованием всех сервисов и возможностей платформы. Платформа «Гостех» представляет из себя облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти, с помощью которого можно быстро и эффективно создавать государственные информационные системы и цифровые сервисы.

В техническом задании Минприроды привела список доступных языков программирования для создания технологического стека. В него входят: C++, Groovy, Java, JavaScript, PL/pgSQL (процедурное расширение языка SQL, используемое в СУБД PostgreSQL), Python, Scala, Shell (язык написания скриптов в ОС семейства Linux) и Kotlin.

О системе

1 марта 2024 г. Госдума приняла закон о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) состояния окружающей среды. Что позволило Минприроды начать разработку «Экомониторинга»

Image by jcomp on Freepik Минприроды начинает разработку «Экомониторинга»

«Экомониторинг» будет собирать данные о состоянии окружающей среды с использованием анализа и структурирования информации, включая системы автоматического контроля выбросов предприятий, сетей мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Результаты государственного мониторинга атмосферного воздуха, водных объектов, земли, животного мира, радиационной обстановки, воспроизводства лесов и других форм государственного экологического мониторинга.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявлял «Ведомостям»: «Системой смогут пользоваться органы власти всех уровней, она призвана стать настоящим рабочим инструментом для них. Результатом должна стать всеобъемлющая оценка окружающей среды и прогнозирование изменений в ее состоянии для принятия наиболее эффективных решений и предотвращения вреда среде. Кроме того, полученная информация станет основной для ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды».

Что будет входить в «Экомониторинг»

ФГИС «Экомониторинг» содержит в себе 19 подсистем, из основных можно выделить: мониторинг атмосферного воздуха — обработка и представление данных о качестве воздуха, полученных из различных источников исследований включая пространственную и другую информацию, в целях моделирования и оценки текущего состояния атмосферного воздуха. Мониторинг экологической системы озера Байкал — обработка и показ информации о состоянии экологии в озере Байкал по результатам исследований. И мониторинг объектов негативного воздействия и накопленного вреда — обработка и представление информации о состоянии и результатах моделирования об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и накопленного вреда и их характеристиках.

В техническом задании указаны и другие компоненты мониторинга системы, это: мониторинг водных объектов, воспроизводства лесов, состояния недр, водных биологических ресурсов, радиационной обстановки, земель, многолетней мерзлоты, обращения с отходами производства и потребления, содержания угольной пыли, состояния ООПТ (особо охраняемые природные территории России), объектов животного мира, охотничьих ресурсов и среды их обитания, поверхностных вод, почв, континентального шельфа и внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны Российской Федерации.