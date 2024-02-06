Обучиться на Python-разработчика в государственном вузе за год онлайн

В Университете МИСИС открывается новый профиль онлайн-магистратуры «Инженерия данных» — «Python-разработчик». Слушатели смогут получить диплом одного из ведущих вузов России, обучаясь удаленно и совмещая учебу с работой. Студенты освоят навыки разработки программного обеспечения, веб- и мобильных приложений на языке Python, научатся работать с большими данными, изучат основы машинного обучения и др. Средняя зарплата молодого специалиста составляет 175 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

Python вошел в топ-3 самых популярных языков программирования в мире, согласно исследованию Stack Overflow 2023 г. Он широко используется в разработке веб-приложений, машинном обучении, искусственном интеллекте и других областях. Программа будет интересна как новичкам в сфере программирования на Python, обладающим базовыми знаниями математики и программирования, так и опытным разработчикам, желающим повысить свою ценность на рынке труда и иметь возможность решать более сложные задачи. Слушатели научатся использовать язык программирования Python для веб-разработки, анализа больших данных и машинного обучения. Полученные навыки выпускники смогут применить, реализуя проекты самой разной направленности от простых игр и приложений до сложных моделей машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Изучение программирования на языке Python — это отличный способ приобрести востребованные навыки и построить успешную карьеру в IT-индустрии. Мы предлагаем годовую программу магистратуры, которая объединяет теоретическую подготовку и практический опыт. Наши студенты осваивают язык программирования Python, а также самые новые технологии и методы разработки. Благодаря наставничеству опытных преподавателей, они имеют возможность работать над реальными проектами. Выпускники программы смогут создавать сложные и масштабируемые приложения, а также успешно применять Python для решения задач машинного обучения и искусственного интеллекта», — сказал Александр Тимофеев-Караказов, руководитель программы «Инженерия данных» НИТУ МИСИС, разработчик машинного обучения в центре робототехники Яндекса.

Обучающиеся будут проходить практики и стажировки в ведущих компаниях рынка из сферы ИT и обработки данных, участвовать в data-хакатонах и соревнованиях Huawei Honor Cup, «ИT-Планета». После выпуска можно будет продолжить обучение в аспирантуре по направлению «Системный анализ (2.3.1)».

У студентов будет постоянный доступ к материалам курса и поддержка тьюторов на протяжении всего периода обучения. В команду методистов, преподавателей и наставников трека входят практики из крупнейших ИT-компаний и преподаватели университета с опытом организации обучения в области Python-разработки более 5 лет.

Обучаясь онлайн, слушатели получат все преимущества обучения в вузе: доступ в оборудованный современными лабораториями кампус в центре Москвы, общежитие, карту студента, занятия в спорткомплексе. При успешной защите выпускной работы выпускникам будет присвоена квалификация «Магистр информационных технологий» и выдан диплом об очной форме обучения.

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По окончании обучения выпускники смогут работать на позициях разработчика программного обеспечения, инженера-программиста, аналитика данных, Python-разработчика.

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Университет науки и технологий МИСИС — вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на вековые традиции признанных в России и мире научных школ, современные образовательные технологии, университет ставит перед собой задачу внести максимальный вклад в развитие экономики за счет прорывных разработок и качественной подготовки специалистов. В научно-исследовательской деятельности Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как металлургия, горное дело, материаловедение, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует порядка 45 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. В состав университета входит 7 институтов и 6 филиалов — четыре в России и два за рубежом. В вузе более 23 тыс. обучающихся, 25% студентов — граждане 86 стран. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1,6 тыс. крупнейшими компаниями России и мира — лидерами в своих отраслях.