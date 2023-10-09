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Цифровизация Внедрения
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«1С-Рарус» внедрил систему управления документооборотом в «Панбио фарм»

На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» создан единый информационный контур для подразделений компании, в том числе обособленных. Сроки согласования договорных документов сокращены на 40%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Панбио фарм» — фармацевтическая компания, имеющая в своем портфеле препараты для лечения неврологических, ревматологических, гинекологических, пульмонологических и других заболеваний. В штате компании работает свыше 300 человек в 90 городах России. Головной офис компании и специально оборудованные склады для хранения лекарств расположены в Москве и Московской области.

ИТ-ландшафт компании был представлен программами системы «1С:Предприятие 8»: «1С:Документооборот 8 КОРП» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» — автоматизация бухгалтерского, оперативного учета и расчета заработной платы; «1С:Управление аптечной сетью 8» — автоматизация учета, анализа и планирования операций в торговле лекарственными средствами.

Несмотря на степень цифровизации процессов, в связи с быстрым ростом компании возникла необходимость в совершенствовании документооборота. Требовалось: сократить длительность согласования документов; упростить коммуникации между смежными отделами; обеспечить возможность определения статуса документа в текущий момент; создать архив для хранения документов и их версий; обеспечить динамический контроль исполнения документов.

Для оптимизации работы с входящей, исходящей и внутренней документацией топ-менеджмент «Панбио фарм» запустил проект цифровизации документооборота компании. ECM-система построена на базе программного продукта «1С:Документооборот 8 КОРП». В основе разработки продукта — проверенные методики и практики, которые помогают предприятиям наладить бизнес-процессы и контроль исполнения задач.

Проектной командой «1С‑Рарус» проведено детальное исследование документопотоков компании. В соответствии с результатами исследования структурировано хранение документации, настроены полномочия и политики прав доступа, регламентированы правила согласования по видам документации. Произведена настройка связанных документов. Для автоматизации выбора подписанта реализовано специализированное программное расширение, что позволило сократить количество шаблонов процессов и упростить механизм их создания. Дополнительно разработана форма запуска обработки договоров для подбора произвольных участников процесса и сроков, в случаях, когда комплексный преднастроенный маршрут не подходит.

В результате цифровизации документооборота: создан единый информационный контур, в том числе для обособленных подразделений компании; минимизированы потери документации, упрощен поиск нужного документа; сокращены сроки реагирования и исполнения запросов и поручений, чему способствует получение ответственными автоматических уведомлений; благодаря обширному функционалу и гибкости настраиваемых типовых отчетов повышен контроль за состоянием документов и исполнительской дисциплиной; стандартизованы бизнес-процессы согласования и обработки документов; в среднем на 40% сокращены сроки согласования договорной документации.

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Наталья Тамбовцева, руководитель отдела административной поддержки департамента маркетинга (куратор проекта со стороны заказчика): «В нашей компании создана единая база данных хранения и учета документации. Процесс согласования и последующей обработки документов стал прозрачен и контролируем. Внедрение „1С:Документооборот“ оказало положительное влияние на корпоративные коммуникации. Систематизировано взаимодействие смежными отделами. В будущем „Панбио фарм“ продолжит процесс совершенствования системы управления документооборотом. Благодарим команду „1С‑Рарус“ за погружение в наши бизнес-процессы и экспертную помощь в их оптимизации».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.

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