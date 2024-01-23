Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Документооборот
|

CorpSoft24 внедрила СЭД на базе «1С» в компании «Пьер Фабр»

Специалисты CorpSoft24 завершили проект внедрения системы электронного документооборота на базе «1С:Документооборот 8 Корп» в фармацевтической компании «Пьер Фабр».

«Пьер Фабр» занимается продвижением и продажей дермокосметических средств и лекарственных препаратов. Компания приняла решение о внедрении платформы «1С» для автоматизации процессов управления документами, бухгалтерского обслуживания, а также работы электронного архива.

В качестве партнера по внедрению «1С:Документооборот 8 Корп» была выбрана компания CorpSoft24. Специалистами компании выполнен комплекс работ: настройка модуля ЭДО и формирования базы СЭД на основании входящих электронных документов, а также разграничение прав доступа к видам документов.

Кроме того, были автоматизированы процессы согласования, подписания, обработки и хранения входящей бухгалтерской документации и заявок на оплату. Внедрена матрица финансовых полномочий для согласования и подписания документов, разработан функционал по массовому созданию счетов и выполнены другие необходимые действия.

Новая СЭД была интегрирована с «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Зарплата и управления персоналом 8 Корп».

Отечественному железу не хватает «тяжелых» высокопроизводительных систем
CNews Analytics

«Нам удалось решить важные для заказчиков задачи. Теперь компания может контролировать сроки по входящим бухгалтерским документам, минимизировать потенциальные ошибки в документах, используя матрицу финансовых полномочий. Дублирования исключены, а нужные документы теперь искать намного быстрее. Уверен, что экономический эффект от внедрения будет ощутимым», — отметил Константин Крыжановский, руководитель отдела сопровождения «» CorpSoft24.

Система «1С:Документооборот Корп» в «Пьер Фабр» была принята в промышленную эксплуатацию, автоматизировано 20 рабочих мест.

По словам Константина Крыжановского, благодаря проекту в компании сократилось время обработки входящей финансовой документации, упростился контроль электронного документооборота, повысился уровень исполнительской дисциплины, сократились сроки согласования. Также было организовано единое хранилище документов с разграничением доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Производитель отечественных СХД «Аэродиск» отказался от Jira в пользу российской системы

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Российских химиков избавят от импортного ПО на деньги «Сколково»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще