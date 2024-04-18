«1С-Рарус» автоматизировал документооборот «Независимой страховой группы»

На базе «1С:Документооборот 8 КОРП» автоматизированы и настроены специфические бизнес-процессы страхования рисков для авиационной отрасли. Создан инструмент для согласования и обработки документации, выпуска договоров, полисов, дополнительных соглашений. Производительность труда сотрудников при выпуске страховой документации выросла на 65%. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО Страховая компания «Независимая страховая группа» (СК «НСГ») предлагает свыше 40 видов услуг страхования и перестрахования. Компания также участвует в реализации госпрограмм по обязательному страхованию промышленных предприятий.

До старта проекта обработка страховой документации и работа с информационными базами производились в сторонних программах, с использованием иностранного программного обеспечения, что вызывало риск потери данных.

Для организации прозрачного процесса оформления и учета авиационных страховых рисков требовалось автоматизировать согласовательные процедуры, обработку входящей документации и выпуск на основании клиентских запросов договоров, полисов, дополнительных соглашений.

Партнером проекта автоматизации стала компания «1С‑Рарус» с большим штатом сертифицированных специалистов по документообороту и опытом работы с компаниями страхового сектора.

Экспертами «1С‑Рарус» спроектирована и запущена кастомизированная ECM-система на базе типовой конфигурации «1С:Документооборот 8 КОРП», ред 3.0.

Автоматизированы бизнес‑процессы, повысившие качество и скорость взаимодействия отделов управления и страхования рисков, в том числе авиационных: исполнение и контроль поручений; согласование и подписание полисов; обработка заявок на страхование; согласование убытков; обработка договоров, в том числе договоров с экспертами; обработка служебных записок.

Результаты проекта

Выработаны оптимальные регламенты обработки документации, в соответствии с которыми настроенные бизнес-процессы повысили эффективность взаимодействия сотрудников и производительность организации.

Проведена модификация типовой конфигурации путем создания расширения для адаптации форм документов, справочников, задач и первоначальной страницы пользователя.

Реализован веб-сервис для интеграции с имеющейся учетной системой. Благодаря этому обеспечена единая точка ввода данных и автоматическая синхронизация документов, что помогает экономить временные ресурсы персонала.

Разработан механизм автоматического создания файлов выпускаемых полисов на русском и английском языках для разных типов страховых продуктов из одной заполняемой формы по шаблону. Это сократило время выпуска документов и снизило риск возникновения ошибок из-за человеческого фактора.

Обеспечен быстрый поиск по уникальным реквизитам: страховой номер и дата документа, внешний номер и дата документа, контрагент, тип продукта, тариф, общая страховая сумма, статус оплаты, дата оплаты и т. д.

Создан привычный пользователям компании интерфейс. Спроектированы и разработаны визуальные и функциональные элементы для создания и ведения учета документов.

Разработан уникальный механизм связей документов. Реализованные доработки значительно повысили удобство навигации в привычном интерфейсе при работе в системе «1С:Документооборот».

Организован прозрачный процесс работы с документацией в части оформления и учета страховых рисков для авиационной отрасли. Это стало возможным благодаря внедрению учета версионности, контролю исполнительской дисциплины, участию рабочей группы документа в обработке, наличию жизненного цикла и истории работы с ним.

Сотрудничество «1С‑Рарус» и «Независимой страховой группы» продолжается в рамках сопровождения системы. В дальнейшем планируется автоматизировать другие виды и типы продуктов страхования предприятия.

Александр Бахарев, начальник управления ИТ, ООО СК «НСГ»: «Команда «1С-Рарус» успешно завершила в нашей страховой группе проект автоматизации документооборота. Было непросто, требовалось много усилий и терпения. Но итог оправдывает наши ожидания. Пользователи охотно используют новые инструменты для учета и оформления страховых случаев. Работа спорится, «1С:Документооборот 8 КОРП» помогает быстрее работать с документацией и улучшает работу сотрудников СК «Независимая страховая группа».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня это холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.