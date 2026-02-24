Разделы

Стрела НПО Научно-производственное объединение


СОБЫТИЯ

24.02.2026 Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз 1
08.12.2023 В Москве начали выпуск лазерных станков для прецизионной микрообработки печатных плат и полупроводников 1
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 4

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Стрела НПО и организации, системы, технологии, персоны:

9121 1
СофтЭксперт 48 1
Лазеры и аппаратура НПЦ 9 1
Системы документооборота 512 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 128 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 446 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 704 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1026 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1333 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3535 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
FreePik 1533 1
Овчинский Владислав 230 1
Цыганцова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1314 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 351 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 317 1
