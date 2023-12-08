В Москве начали выпуск лазерных станков для прецизионной микрообработки печатных плат и полупроводников

Столичная ГК «Лазеры и аппаратура» разработала станок для высокоточной обработки ультрафиолетовым лазером и начала его серийное производство. Установка предназначена для микрообработки полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов. Полупроводники играют ключевую роль в современной электронике, спрос на них растет.



Старт производства

Столичная ГК «Лазеры и аппаратура» впервые в России разработала и открыла серийное производство станков для высокоточной обработки ультрафиолетовым лазером. Они необходимы для изготовления любой микроэлектроники и электротехники. Об этом говорится в сообщении руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского на официальном портале Правительства Москвы.

«Установка на ультрафиолете предназначена для прецизионной микрообработки плоских и объемных полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов. Ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам. Сегодня предприятие выпустило уже четыре установки, в год планируется производить не менее 50 станков для компаний отрасли микроэлектроники», — отметил Овчинский.

Спрос на лазерные станки растет

В сентябре 2023 г. компания сообщила о расширении производственных мощностей на 30%. «В связи с высоким спросом и потребностями заказчиков на наши станки для лазерной обработки», — говорилось в сообщении на mos.ru.

Дополнительные цеха узловой сборки и механообработки открылись на площадке компании в технопарке «Элма» в Зеленограде. «Элма» занимала около 3,5 тыс. квадратных метров. После расширения общая площадь производственных площадей составила почти 5 тыс. квадратных метров.

По итогам 2022 г. «Лазеры и аппаратура» произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, почти втрое больше, чем в 2021 г.

Микроэлектроника в приоритете

«Оборудование для отрасли микроэлектроники — одно из центральных направлений деятельности компании, которое мы активно развиваем. Благодаря собственным инвестициям, высококвалифицированному персоналу, а также поддержке города нам удается создавать современную конкурентоспособную продукцию и наращивать производственную базу», — приводятся в сообщении слова Анны Цыганцовой, исполнительного директора «Лазеры и аппаратура».

Компания изготавливает лазерную технику для макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки металлов.

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Среди заказчиков — РЖД, «Росатом», концерн «Калашников», НПО «Техномаш», «Объединенная двигателестроительная корпорация», НПО «Стрела» и другие крупные промышленные частные и государственные предприятия России.

«Лазеры и аппаратура» разрабатывает и производит промышленное лазерное оборудование с 1998 г. На сайте компании заявлено, что «локализация производства станков составляет около 90%, что является самым высоким показателем в России среди производителей лазерного оборудования».