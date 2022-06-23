GeekSpace полностью перевела документооборот дорожно-строительной компании Алтая на платформу «1С:Документооборот КОРП»

ИТ-компания GeekSpace за два месяца полностью автоматизировала процесс документооборота дорожно-строительной организации Алтайского края – ООО «ДСУ-4». Об этом CNews сообщили представители GeekSpace.

ООО «ДСУ-4», которое ведет порядка 30 строительных объектов по всему Алтайскому краю, столкнулась с тем, что электронный документооборот, который осуществлялся на базе «1С: Документооборот ПРОФ», не удовлетворяет текущим задачам. В компании назрел вопрос о том, как повысить эффективность электронного документооборота, уйти от бумажных документов и максимально систематизировать все движения (счета, служебные записки, письма, приказы и т.д.) по каждому объекту. С этим запросом ООО «ДСУ-4» обратилось к своим партнерам – ИТ-компании GeekSpase.

В результате аудита информационной системы предприятия, специалистами GeekSpace было принято решение провести апгрейд до «1С: Документооборот КОРП». Одной из основных задач была возможность работать в ИС из любой точки земного шара, или, как минимум, Алтайского края. Поэтому был решен вопрос по безопасному доступу к информационной системе с мобильных устройств с помощью VPN с ограничением доступа. Были настроены шаблоны документов и бизнес-процессов.

По словам менеджера проекта GeekSpace Сергея Цыбанцева, принципиальное отличие от предыдущей схемы работы заключалось в появлении в информационной системе так называемого «комплексного процесса», который объединил процессы «Согласовать», «Утвердить» и «Исполнить» в один. «Теперь, исходя из вводных данных, система сама определяет, по какому маршруту согласования проводить документ. В ходе реализации проекта возникла задача, которая потребовала настроить для строительной организации модуль «Проекты», чтобы понимать, к какому строительному объекту относятся те или иные расходы, документы и распоряжения. Были также добавлены условия для самих «Объектов». С одной стороны – за каждым проектом закрепляются ответственные сотрудники со своими компетенциями, с другой – первичные документы. Благодаря такому подходу ускорился процесс согласования документа, ушла проблема с документами, «потерянными» в процессе перемещения «из рук в руки».

По словам помощника руководителя ООО «ДСУ-4» Светланы Шинковой, эффективность работы с документами в новой информационной системе возросла в разы. «Мы бесконечно тратили бумагу на перепечатку договоров с правками от каждого подразделения. Сами понимаете, в сегодняшних условиях экономия на таких расходниках – существенное подспорье для любой организации. Только сравните – до внедрения договор проходил согласование минимум неделю! Сейчас – достаточно одного-двух дней», – отметила представитель ООО «ДСУ-4».

Цифровые новинки ВТБ: от биометрии для веб-версии до банка в Telegram ИТ в банках

Руководитель отдела снабжения ООО «ДСУ-4» Вячеслав Пастухов отметил, что для их организации ноу-хау стала мобильная версия новой информационной системы: «Эта технология существенно упростила нам работу. Где бы ни был сотрудник, можно ознакомиться с документом, согласовать. Опять же теперь намного проще получить визу руководителя».

Инвестиции компании на реализацию проекта составили порядка полумиллиона рублей. Пока ООО «ДСУ-4» сложно оценить эффективность от внедрения – экономическую выгоду посчитают по итогам 2022 г. Но уже сейчас можно утверждать, что многие задачи, стоящие перед крупнейшим предприятием дорожно-строительной отрасли края, стали решаться намного быстрее и эффективней.