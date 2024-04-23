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Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM»

Компания «Деснол Софт», российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов, выпустила новый релиз своего совместного с фирмой «1С» продукта 1С:ITILIUM для управления сервисом — версию 1.0.1.2. Основной акцент сделан на том, чтобы привести конфигурацию к привычному для совместных с «» решений виду. Об этом CNews сообщили представители «Деснол Софт».

В весенний релиз «1С:ITILIUM 1.0.1.2» добавлена библиотека стандартных подсистем (БСП). Это набор универсальных функциональных подсистем, с помощью которых можно быстро создавать новые конфигурации на платформе «1С:Предприятие», а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации.

Таким образом, система для управления сервисом «1С:ITILIUM» и типовые конфигурации 1С получили общую платформу и теперь могут беспрепятственно обмениваться данными друг с другом в режиме выгрузки-загрузки файлов.

Для облегчения интеграции с продуктами на платформе «1С» разработан специальный формат обмена данными — EnterpriseData. Благодаря базе данных XML и ориентации на бизнес-процессы, этот формат облегчает взаимодействие между различными информационными системами, независимо от их структуры и особенностей.

EnterpriseData позволяет взаимодействовать как внутри организации, так и между различными бизнес-единицами, поддерживает обмен между несвязанными конфигурациями. Для разработки обмена на базе этого формата используется специализированный инструмент — конфигурация на платформе «1С» «Конвертация данных», что значительно ускоряет процесс интеграции.

Кроме того, во втором релизе «1С:ITILIUM» добавлена поддержка EnterpriseData с правилами выгрузки и загрузки данных, что позволяет настроить интеграцию с другими информационными системами с помощью типовых средств.

В рамках импортозамещения добавлена возможность работы с Active Directory на Linux через терминал. Механизм разработан для того, чтобы работать с AD в среде Linux через команды терминала.

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«Два года назад в «Итилиум», который стал прототипом конфигурации «1С:ITILIUM», мы адаптировали встроенную загрузку данных из Active Directory (AD) для работы по OpenLDAP протоколу на серверах с операционной системой Linux. При этом платформа «1С» не во всех случаях корректно подключала компоненту для загрузки данных. Мы отследили эту проблему и реализовали обмен с AD на Linux через команды терминала, что значительно повысит стабильность работы с AD на Linux-подобных машинах», — сказала Дарья Лебеденко, руководитель центра поддержки Service Desk «Итилиум» и «1С:ITILIUM» «Деснол Софт».

Напомним, что в 2023 г. фирма «1С» приняла решение о завершении поддержки совместного с компанией «Рарус» решения «1С:ITIL» и о выпуске нового продукта для автоматизации управления сервисом «1С:ITILIUM» — совместно с компанией «Деснол Софт». Так на смену «1С:ITIL» и «Итилиум» пришел «1С:ITILIUM». Программный продукт вышел на рынок в последних числах 2023 г., продажи стартовали с января 2024 г.

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«Деснол Софт» — участник инновационного ИT-кластера «Сколково», официальный партнер фирмы «1С», разработчик автоматизированных систем для бизнеса и производства: «1С:ТОИР» для управления ремонтами и обслуживанием оборудования, «1С:RCM» для управления надежностью, «1C:ITILIUM» для управления услугами (ITSM/ESM). Разработанные «Деснол Софт» программные продукты включены Министерством цифрового развития России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.

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