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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С-Рарус Турагентство


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 «1С-Рарус» выпустил сервис «DOC4B-ПЭП» для безбумажного подписания документов с физлицами в автобизнесе 1
13.12.2024 «1С-Рарус» получил сертификат «Совместимо» для решения «1С:Турагентство» 1
27.08.2003 "1С-Рарус" разработал комплексную автоматизированную систему для "Аврора-Интур" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

1С-Рарус Турагентство и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 911 2
8628 2
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5469 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7245 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8350 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32600 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12039 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2362 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 970 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 895 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6175 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 284 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6714 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1380 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
Создано именных указателей - 179585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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