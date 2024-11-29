Новый релиз 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 от «Деснола» ускорит рабочие процессы и даст больше возможностей для контроля ремонтов

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы 1С:ТОИР, объявляет о выходе нового релиза 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1. Обновление упростит резервирование запасных частей, сделает более удобным анализ информации о статусах и причинах отмены ремонтов, а также ускорит синхронизацию данных мастер-системы с приложением «Мобильная бригада». Особенность версии 3.0.14.1 — ускорение рабочих процессов и дополнительные инструменты контроля за ремонтами. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Фокусируясь на быстродействии и удобстве работы в EAM-системе 1С:ТОИР КОРП, команда разработчиков «Деснола» добавила в систему ряд важных функциональных опций. В их числе: оперативная корректировка резерва номенклатуры, отслеживание в отчетах не только плановых, но и неплановых ремонтных мероприятий, выделение на диаграмме ремонтов в «Общем плане работ» фактически завершенных задач с помощью нового атрибута «Полностью завершен».

Сюда же относится более удобный функционал работы со структурами иерархий объектов ремонта и диалог подтверждений при смене типа, а также возможность выбора конкретного периода загрузки файлов. Нововведения позволят экономить время на планирование и подготовку аналитических отчетов, а также автоматически создавать наиболее рутинные документы.

Более оперативная корректировка резервов при планировании ремонта. Компания «Деснол» опирается на обратную связь от пользователей 1С:ТОИР КОРП. Техподдержкой была зафиксирована просьба добавить возможность частично менять номенклатуру после резерва. Поэтому в механизмы 1С:ТОИР КОРП добавлена «точечная» возможность работать с резервированием номенклатуры, имеющей свои аналоги. В АРМ «Специалиста по обеспечению» теперь легко снять резерв одной позиции номенклатуры и заменить ее аналогом в «Заказе на внутреннее потребление», не затрагивая сформированный ранее резерв по остальным позициям заказа. Это поможет специалистам ремонтной службы и материально-технического обеспечения оперативно вносить корректировки в «Заказ на внутреннее потребление» и повысить эффективность работы.

Детализация и улучшенная визуализация информации о неплановых, аварийных и завершенных ремонтах. Для инженеров по надежности и планированию в релизе 3.0.14.1 усовершенствован отчет «Причины отмены ремонтов и мероприятий». Теперь он отображает не только плановые работы, но и информацию об аварийных и неплановых ремонтах. Так можно собрать более полную информацию для аналитики и быстрее оценить состояние оборудования, прогнозировать поломки и распределять ресурсы.

Помимо этого, появились новые настройки диаграммы ремонтов для контроля задач в отчете «Общий план работ». В ее легенду специалисты Деснола добавили элемент «Полностью завершен», а также возможность показывать или скрывать отдельную информацию. Например, какие ремонты еще не начали, что сейчас в работе, что уже завершено. Потребуется лишь несколько секунд, чтобы идентифицировать статус ремонта и проанализировать интересующую ситуацию с объектом.

Новые пользовательские настройки для удобной работы и синхронизации данных. В числе важных дополнений 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 — обновленное отображение карточки иерархии. Выбор нужной структуры стал подкрепляться всплывающим сообщением.

Изменения коснулись и работы с «Мобильной бригадой». В новом релизе мастер-системы можно увидеть дополнительное поле «Период загрузки документов». В нем выбирается интервал дат, в пределах которого требуется загрузить информацию в мобильное приложение. Для синхронизации 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 и приложения «Мобильная бригада» 3.12.1 выпущен специальный патч.

Помимо этого, в 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 есть ряд других обновлений. Например, введен новый профиль доступа «Планировщик», а уже привычные «Оператор» и «Диспетчер» переработаны. Для просмотра журнала событий больше не требуются права администратора, и он стал доступен всем пользователям. Это расширит возможности механизмов оповещения 1С:ТОИР КОРП о событиях, связанных с регистрацией и изменением документов, выполнением согласований.

В версии 3.0.14.1 появились настройка изменения KPI в справочнике «Показатели процессов» и опция автоматического создания документов отмены ремонтов. Внесены изменения в обмен данными, касающихся работы с договорами и реквизитами, с «1С: Управление торговлей».

«1С:ТОИР КОРП является нашим флагманским продуктом. С каждой новой версией мы предлагаем больше возможностей и условий для комфортной работы с системой. То, что релиз 3.0.14.1 содержит ряд дополнений, внесенных на основе обратной связи от пользователей, неслучайно. Это подтверждает наше стремление делать продукт максимально полезным и близким к актуальным пользовательским запросам и задачам. Думаю, что клиенты почувствуют это и оценят расширенный функционал по достоинству», — сказал руководитель направления разработки «Деснола» Андрей Сериков.