«Деснол» получила сертификат «1С:Центр разработки»

Компания «Деснол» получила сертификат «1С:Центр разработки». Сертификат подтверждает, что компания «Деснол», разработчик совместных с фирмой «1С» продуктов 1С:ТОИР Корп, 1С:RCM и ITSM/ESM-системы 1С:ITILIUM, обладает опытом и компетенциями, позволяющими выпускать и развивать тиражные решения, а также оказывать высококвалифицированную поддержку пользователям на протяжении многих лет.

Компания «Деснол», разработчик и интегратор EAM-системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп», «1С:RCM Управление надежностью» и ITSM/ESM-решения 1С:ITILIUM, свыше 25 лет является официальным партнером, а с 2012 г. входит в список центров разработки тиражных решений фирмы «1С», одного из лидеров российского рынка корпоративной автоматизации. Всего в списке представлено 54 компании, которые входят в партнерскую сеть «1С» и выпускают тиражные решения по одному из направлений: дистрибуция продуктов «1С:Совместимо!», издание в рамках проекта «На платформе 1С:Предприятие 8», выпуск под маркой «1С-Совместно», разработка зарубежными партнерами локализаций прикладных решений.

Для получения статуса «1С:Центр разработки» необходимо не только соответствовать всем требованиям сертификации, но и иметь репутацию надежного партнера, подтвержденную положительными отзывами клиентов и партнеров, а также высококвалифицированную команду специалистов в области разработки, развития и сопровождения тиражных решений. Суммарный тираж основных поставок (либо конфигураций) каждого заявленного решения должен превышать 20 шт. за последние 12 календарных месяцев. Также существует альтернатива в виде суммарного объема продаж, который должен составлять не менее 1 млн рублей за тот же период по основным поставкам. NFR-версии, дополнительные модули и клиентские лицензии здесь не учитываются.

«Статус „1С:Центр разработки“ — это не только признание нашего опыта и компетенций, но и важный стимул для дальнейшего совершенствования автоматизированных систем, — сказал Андрей Сериков, руководитель направления разработки программных продуктов компании «Деснол». — Мы всегда ориентируемся на потребности наших клиентов и активно собираем обратную связь от пользователей. Именно эти данные помогают нам развивать и улучшать наши решения, чтобы они максимально соответствовали требованиям рынка и приносили реальную пользу партнерам и компаниям-пользователям».

Компания «Деснол» не только разрабатывает, но и внедряет совместные с фирмой «1С» программные продукты. Проектный опыт разработчика насчитывает свыше 500 проектов автоматизации, реализованных в различных отраслях и сферах бизнеса России и стран СНГ.