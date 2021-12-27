Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001

Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы.

Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающие заявленные показатели.

Соответствие стандартам в целом свидетельствует об обеспечении защиты конфиденциальных данных и низкой вероятности неправомерного доступа к ним.

Услуги, которые подтвердили соответствие стандартам и получили сертификаты:

• мониторинг и реагирование на инциденты кибербезопасности (SOC);

• аудит и консалтинг;

• анализ защищенности приложений;

• тестирование на проникновение;

• компьютерная криминалистика.

«Эти сервисы решают задачи по созданию фундамента устойчивой киберзащиты, поиску баланса между процессами, людьми и инструментами. Они позволяют заранее узнать о слабых местах в безопасности приложения и принять меры для защиты бизнеса от киберугроз», – сказал директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.

Напомним, что ранее подразделение BI.ZONE SOC подтвердило соответствие требованиям PCI DSS v3.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

Microsoft не смогла с первого раза исправить уязвимость PrintNightmare

Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Главные новости мира IT и технологий за 2021 год: подводим итоги

Показать еще

Наука

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022