BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы.
Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающие заявленные показатели.
Соответствие стандартам в целом свидетельствует об обеспечении защиты конфиденциальных данных и низкой вероятности неправомерного доступа к ним.
Услуги, которые подтвердили соответствие стандартам и получили сертификаты:
• мониторинг и реагирование на инциденты кибербезопасности (SOC);
• аудит и консалтинг;
• анализ защищенности приложений;
• тестирование на проникновение;
• компьютерная криминалистика.
«Эти сервисы решают задачи по созданию фундамента устойчивой киберзащиты, поиску баланса между процессами, людьми и инструментами. Они позволяют заранее узнать о слабых местах в безопасности приложения и принять меры для защиты бизнеса от киберугроз», – сказал директор по росту BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.
Напомним, что ранее подразделение BI.ZONE SOC подтвердило соответствие требованиям PCI DSS v3.