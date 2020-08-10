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«Рексофт» подтвердил сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

ПО Софт Бизнес

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик программного обеспечения, объявил об успешном прохождении планового инспекционного аудита системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 и продлении действия сертификата.

На протяжении более чем 20 лет «Рексофт» поддерживает строгую политику соответствия международным стандартам качества. В 2020 г. компания в третий раз подтвердила уровень качества услуг сертификатом стандарта ISO 9001:2015.

В ходе аудиторской проверки пристальному вниманию подверглись технические аспекты работы компании, а также качество выполненных проектов. По итогам «Рексофт» подтвердил сертификат на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства, интеграции, поставки, внедрения, обслуживания и поддержки компьютерных систем.

Николай Сокорнов, директор департамента разработки ПО компании «Рексофт», отметил: «В рамках прошедшей сертификации большой упор был сделан на распознавание, оценку и управление рисками. Мы создаем уникальные, подчас единичные проекты, и очень важно предвидеть возникновение возможных подводных камней на самом раннем этапе. В "Рексофт" действует управление рисками в рамки отраслевого стандарта, и это подтверждает стабильность и устойчивость работы компании».

Полученный сертификат № 2000/14576.7 действует до 30 июля 2021 г.

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