Летом 2025 г. тюменцы стали чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч

МТС зафиксировала рост интереса к ИИ-инструментам при онлайн-встречах в Тюменской области. На платформе для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк ИИ-помощника летом 2025 г. вызывали вдвое чаще, чем весной, а востребованность создания саммари событий выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Линк, тюменские пользователи с июня по август 2025 г. вдвое чаще применяли шумоподавление с помощью ИИ. Разработчики связывают это с необходимостью летом созваниваться из нестандартных локаций, например, с улицы, а также с обновлением функции: теперь платформа запоминает выбранный пользователем уровень шумоподавления и автоматически включает его на следующей встрече. При этом меньше, чем весной 2025 г., использовались развлекательные ИИ-функции: так, цифровые маски и аватары применяли на 64% реже.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Еще одним трендом деловых коммуникаций в период отпусков стало активное пользование корпоративным мессенджером Чаты. Рост пользователей составил 34% по сравнению с весной 2025 г., а число каналов увеличилось на 13,58%. Как и весной 2025 г., летом 2025 г. пользователи чаще проводили встречи и подключались к вебинарам с компьютеров, чем со смартфонов и планшетов. Несмотря на сезон отпусков, доля мобильных немного снизилась по сравнению с весной 2025 г. и составила 20% (весной 2025 г. — 24%).

«Одна из причин роста интереса к искусственному интеллекту на платформах онлайн-коммуникаций – автоматизация рутинных задач и экономия времени. Так, в 2025 году в портфеле МТС Линк появился новый сервис Формы. Инструмент позволяет проводить онлайн-опросы, тесты и квизы в окне встречи или автономно. Отличительной особенностью решения стала возможность проверять свободные ответы участников с помощью искусственного интеллекта. Это не только удобно и эффективно, но и безопасно. Все сервисы входят в реестр отечественного ПО, что гарантирует их соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

