К зимним каникулам МТС прокачала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени

Цифровая экосистема МТС сообщает об улучшении качества связи на территории популярного термального курорта «Верхний бор» в Тюмени. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети LTE у отдыхающих выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установка дополнительного телеком-оборудования позволила обеспечить любителей загородного отдыха высокоскоростным интернетом на территории SPA-отеля и гостиничного комплекса «Открытый термальный бассейн». Новое качество связи оценят отдыхающие во всех релакс-зонах, источниках с горячей минеральной водой, кафе, спортивном зале. Гости могут с комфортом вести трансляции с гидромассажных ванн, бассейнов и онлайн делиться впечатлениями в социальных сетях. Даже в период наплыва посетителей в выходные и праздничные дни абоненты могут без потерь в скорости совершать видеозвонки, пользоваться приложениями для развлечений, услугами банкинга и такси.

«По данным Big Data МТС «Верхний бор» является одним из самых востребованных мест отдыха горожан и гостей термальной столицы, где на зимних каникулах мы прогнозируем рост трафика пользователей. Помимо тюменцев чаще всего сюда приезжают на несколько дней туристы из Екатеринбурга, Югры, Курганской и Омской областей. В преддверии высокого сезона мы заранее расширили емкость сети, чтобы отдыхающие почувствовали сибирское гостеприимство, цифровой комфорт и вернулись к нам вновь», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.