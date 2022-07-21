МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала рост спроса на сервисы видеоаналитики и видеонаблюдения почти на 50% среди компаний Тюменской области с начала 2022 г. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий рост спроса на системы умного видеоконтроля зафиксирован со стороны тюменских девелоперов и управляющих компаний, на их долю пришлось 45% всех обращений. Промышленность и транспортные автопарки разделили второе место и составили треть новых подключений. Третье место – у ритейла и сферы образования, включая спортивные учреждения, – более 20%.

Одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стало усиление контроля безопасности в густонаселенных микрорайонах Тюмени, в том числе и активно растущих новых, где динамично развивается социальная инфраструктура. Компании прибегают к предиктивной аналитике, когда можно не только фиксировать нештатные ситуации, но и прогнозировать их развитие - предотвращать аварии, несанкционированные доступы в помещения, кражи имущества, контролировать исправную работу специальных служб на придомовых территориях.

«Сегодня проблема безопасности волнует каждого жителя Тюмени, которую можно решить с помощью цифровых технологий. МТС обладает большой экспертизой в разработке и внедрении решений под индивидуальные задачи клиента. Например, недавно установленные IP-камеры в одном из крупных микрорайонов Тюмени помогают вести круглосуточный мониторинг территории 29 многоквартирных домов, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые летом самостоятельно выходят гулять на улицу. Теперь УК может оперативно предотвращать порчу придомового имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулировать спорные ситуации между жильцами, найти правонарушителей. В зависимости от задач клиента мы имеем возможность установить камеры, которые на основе искусственного интеллекта могут прогнозировать поведенческие сценарии, к примеру, людей с нетипичным поведением, что еще больше усилит безопасность в микрорайонах и сделает жизнь горожан максимально комфортной», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Мы находимся в одном из густонаселенных микрорайонов Тюмени. С появлением видеонаблюдения у нас появилась возможность круглосуточно наблюдать за обстановкой на всей территории футбольного клуба. Особенно это актуально сейчас, когда все дети и персонал на каникулах и необходимо контролировать все процессы удаленно. 12 камер обеспечивают безопасность на парковке, в крытом и закрытом манежах, бытовых помещениях. А благодаря облачному решению в учебный сезон мы можем в прямом эфире вести онлайн-видеотрансляции с футбольных матчей. Удобство уже оценили родители юных спортсменов, а тренеры получили возможность детально разбирать игровые комбинации по итогам прошедших турниров», – сказал директор детского футбольного клуба «Дерби» Владимир Варваров.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.