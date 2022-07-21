Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

МТС усиливает безопасность в микрорайонах Тюмени с помощью умного видеонаблюдения

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, зафиксировала рост спроса на сервисы видеоаналитики и видеонаблюдения почти на 50% среди компаний Тюменской области с начала 2022 г. Лидерами стали застройщики и управляющие компании Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий рост спроса на системы умного видеоконтроля зафиксирован со стороны тюменских девелоперов и управляющих компаний, на их долю пришлось 45% всех обращений. Промышленность и транспортные автопарки разделили второе место и составили треть новых подключений. Третье место – у ритейла и сферы образования, включая спортивные учреждения, – более 20%.

Одной из причин роста спроса на интеллектуальное видеонаблюдение стало усиление контроля безопасности в густонаселенных микрорайонах Тюмени, в том числе и активно растущих новых, где динамично развивается социальная инфраструктура. Компании прибегают к предиктивной аналитике, когда можно не только фиксировать нештатные ситуации, но и прогнозировать их развитие - предотвращать аварии, несанкционированные доступы в помещения, кражи имущества, контролировать исправную работу специальных служб на придомовых территориях.

«Сегодня проблема безопасности волнует каждого жителя Тюмени, которую можно решить с помощью цифровых технологий. МТС обладает большой экспертизой в разработке и внедрении решений под индивидуальные задачи клиента. Например, недавно установленные IP-камеры в одном из крупных микрорайонов Тюмени помогают вести круглосуточный мониторинг территории 29 многоквартирных домов, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые летом самостоятельно выходят гулять на улицу. Теперь УК может оперативно предотвращать порчу придомового имущества, детских площадок, машин на парковке, урегулировать спорные ситуации между жильцами, найти правонарушителей. В зависимости от задач клиента мы имеем возможность установить камеры, которые на основе искусственного интеллекта могут прогнозировать поведенческие сценарии, к примеру, людей с нетипичным поведением, что еще больше усилит безопасность в микрорайонах и сделает жизнь горожан максимально комфортной», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Мы находимся в одном из густонаселенных микрорайонов Тюмени. С появлением видеонаблюдения у нас появилась возможность круглосуточно наблюдать за обстановкой на всей территории футбольного клуба. Особенно это актуально сейчас, когда все дети и персонал на каникулах и необходимо контролировать все процессы удаленно. 12 камер обеспечивают безопасность на парковке, в крытом и закрытом манежах, бытовых помещениях. А благодаря облачному решению в учебный сезон мы можем в прямом эфире вести онлайн-видеотрансляции с футбольных матчей. Удобство уже оценили родители юных спортсменов, а тренеры получили возможность детально разбирать игровые комбинации по итогам прошедших турниров», – сказал директор детского футбольного клуба «Дерби» Владимир Варваров.

Революция в DLP: как ИИ защищает конфиденциальные данные от утечек?
Защита данных

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт

В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

CNews Analytics выпустил рейтинг топ-20 поставщиков ИТ в ритейл

Слежка за россиянами выходит на совершенно новый уровень. За ними будут наблюдать даже в ночных клубах

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще