Интерес нижегородцев к онлайн-шопингу заметно вырос

Жители Нижегородской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Проанализировав обезличенные данные пользователей, специалисты «МегаФона» выяснили, что самой популярной платформой продолжает оставаться Wildberries, показавший в этом году рост более чем на 60%, в 2,3 раза выросла популярность с и на 88% увеличился трафик на Lamoda. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Нижегородцы интересуются не только одеждой и обувью, которую на многих платформах уже можно купить со скидками. Потенциальные покупатели активно выбирают бытовую технику, товары для дома и косметику. Причем, последнюю все чаще ищут в корейских онлайн-магазинах. Трафик на некоторые из этих ресурсов вырос почти в три раза.

При поиске одежды нижегородцы все чаще отдают предпочтение российским дизайнерам. Например, трафик на платформу дизайнера Алены Ахмадуллиной вырос в этом году на 10%.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности у Ozon — трафик на эту платформу увеличился за год в 2,3 раза. На втором месте KazanExpress, который показал двукратный рост. Замыкает тройку лидеров Lamoda — трафик вырос на 88%. На четвертом месте с 62% прироста оказался Wildberries.

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Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на четверть превысил среднесуточные показатели.

«Морозные и снежные деньки — отличное время не только для зимнего спорта, но и для онлайн-шоппинга, тем более, что делать это с каждым годом все удобнее: совершенствуются торговые площадки, развивается сеть. В прошлом году мы модернизировали и построили новые базовые станции, что помогло ускорить мобильный интернет в 400 локациях региона. Зона уверенного покрытия сети 4G/LTE сейчас составляет 93% территории нашей области, а это значит, что практически во всех населенных пунктах на комфортных скоростях работают все цифровые сервисы, среди которых заметное место занимают онлайн-покупки», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.