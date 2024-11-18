«МегаФон»: в Нижнем Новгороде названы самые популярные платформы для фриланса

Все больше нижегородцев выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. За последние девять месяцев интернет-трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Среди тех, кто ищет работу из дома, в основном люди среднего возраста — от 35 до 44 лет. Причем, нижегородские женщины выбирают «удаленку» на 36% чаще, чем представители сильной половины человечества, выяснили аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В подавляющем большинстве случаев новые заказы пользователи из Нижегородской области ищут на фриланс-маркетплейсе Kwork — на него приходится 73% от всего использованного объема данных на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли онлайн-платформа для дизайнеров, разработчиков и творческих людей со всего мира Behance и биржа фриланса FL, которые занимают доли 11% и 6% соответственно.

Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни — преимущественно с понедельника по четверг. Май 2024 г. стал самым активным месяцем для удаленных работников с начала 2024 г.: на него пришлось почти 13% от суммарного трафика на сайтах с «домашними» вакансиями за 10 месяцев. Также нижегородцы активно искали работу на дому в феврале и марте 2024 г. Наименее загруженным месяцем оказался апрель 2024 г.

Нижегородцы стали чаще выбирать онлайн-обучение. В начале осени 2024 г. интернет-трафик на профильных сайтах увеличился в 2,4 раза по сравнению с летними месяцами 2024 г. Это один из самых высоких показателей в Поволжье и центральной части России.

«Учитывая тренды, уверен, что популярность удаленной работы будет расти, потому что фриланс позволяет выбрать максимально удобный график. Мы активно работаем над устранением так называемых «белых пятен» — в Нижегородской области на сегодняшний день зона уверенного покрытия нашей сети 4G составляет 93%, и возможность трудиться из дома имеют не только жители Нижнего Новгорода, но и множества деревень и сел в отдаленных районах», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

В регионе в э2024 г. построено и модернизировано почти 200 телеком-объектов. Из них более 60 в Нижнем Новгороде, 30 — в крупнейших промышленных центрах региона: Дзержинске, Выксе, Кстове, Арзамасе, Балахне, Сарове, Борском городском округе и около 80 — в населенных пунктах отдаленных районов: Тонкинском, Ардатовском, Шахунском, Воротынском, Пильнинском и Дивеевском.