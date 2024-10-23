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«МегаФон» переводит Кстов на LTE

Инженеры «МегаФона» провели работы по рефармингу телеком-оборудования в крупнейшем муниципальном округе Нижегородской области. Это позволило в среднем на 25% повысить скорость передачи данных примерно для 120 тыс. человек – теперь они смогут быстрее пересылать объёмные файлы, вести прямые трансляции или смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении.

Рефарминг – это перевод частот, задействованных в сетях 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Действующая сеть дополняется новым среднечастотным диапазоном, который позволяет пользоваться интернетом на высоких скоростях.

В программу рефарминга попали около десяти базовых станций, в том числе в деревнях Подлесово, Новоликеево, Никульское и в селе Вязовка. В этих населенных пунктах проживают около семи тысяч человек, и с каждым годом жителей становится все больше. Удобная локация в 15-20 километрах от Нижнего Новгорода и живописная природа сделали эти места наиболее популярными для коттеджного строительства, а деревня Никульская уже давно фактически слилась с областным центром.

«Нагрузка на инфраструктуру операторов постоянно растёт: приложения и онлайн-игры становятся все тяжелее. Абонентов также становится больше и, по нашим прогнозам, трафик передачи данных будет только расти. Увеличить емкость сети в условиях больших нагрузок эффективнее всего при помощи рефарминга. Он позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов.

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Безопасность

Этим летом были модернизированы базовые станции в ключевых местах города Кстова. Дополнительный диапазон активирован на телеком-объекте в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Эта зеленая зона на высоком берегу Волги – любимое место отдыха кстовчан – теперь оснащена скоростным мобильным интернетом.

Параметры связи улучшены также в Промышленном районе города на территории производственного комплекса по обработке металлоконструкций, где работают более 500 человек и в Кстовской академии самбо. Этот спортивный комплекс считается Меккой российских самбистов. За 60 лет существования в Академии прошли подготовку более 15 тысяч спортсменов, среди которых 30 чемпионов мира. Теперь зрелищные поединки и красивые победы будут разлетаться по сети еще быстрее.

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