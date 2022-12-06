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«Мегафон» раздал LTE в популярных туристических локациях вблизи Петрозаводска

Специалисты «Мегафона» построили новые объекты связи в столице Карелии и расширили охват сети LTE в знаменитых экскурсионных местах республики. Теперь туристы, посещающие урочище «Чертов стул», парк «Большая Ваара», каменный лабиринт, Ботанический и Яблоневые сады смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости свыше 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Дополнительная инфраструктура позволила расширить емкость сети, увеличить скорость передачи данных и покрыть сигналом 4G максимальные территории достопримечательностей. Сейчас абоненты компании на местности могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет сессию во время разговора.

«Ежегодно туристический поток в Карелию растет, вместе с ним увеличивается нагрузка на сеть — абоненты в путешествиях активно пользуются цифровыми сервисами, социальными сетями, мессенджерами и видеозвонками. По нашим данным, за последние три месяца Чертов стул и каменный лабиринт посетили на 40% больше гостей, чем в начале года. Поэтому мы подготовили сеть к дополнительным нагрузкам, запустив новые базовые станции, чтобы клиенты компании в путешествиях по республике могли беспрепятственно пользоваться любыми цифровыми технологиями», — отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелии.

Аналитики «Мегафона» отмечают, что самый высокий период мобильной активности в перечисленных локациях в 2022 г. зафиксирован в августе и сентябре. Каждый третий турист приехал сюда из Московского региона.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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