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Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса»

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» официально запущен в эксплуатацию в Нижнем Новгороде — вступило в силу соответствующее Постановление Правительства Нижегородской области. В качестве программного ядра комплекса «Безопасный город» Нижегородской области используется цифровая платформа t.hip (Гелиос) компании «КорКласс» (совместное предприятие «Ростелекома» и многопрофильной ИТ-группы «ИКС Холдинг»).

Комплексное программное решение позволяет фиксировать происшествия и организовывать мероприятия по устранению их последствий, опираясь на статистические данные и прогнозы.

На первом этапе реализации «Безопасный город» был внедрен в четырех пилотных муниципальных образованиях: городах Нижний Новгород, Бор, Дзержинск и Городецком муниципальном районе. В общей сложности в них проживает 1,6 млн человек. В контур информационного взаимодействия на региональном уровне вошло 29, а на муниципальном — 44 организации и ведомства.

На базе АПК «Безопасный город» в единое информационное пространство было интегрировано 16 действующих информационных систем Нижегородской области, включая систему мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров, систему мониторинга инженерных сооружений, систему видеонаблюдения и другие. Решение позволяет автоматизировать и повысить оперативность взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) с дежурно-диспетчерскими службами и организациями муниципального образования.

АПК пилотировался в регионе в течение года и за это время сумел продемонстрировать свою эффективность. Как сообщалось ранее, только за 2020 год с помощью средств видеонаблюдения системы «Безопасный город» в Нижнем Новгороде было раскрыто 265 преступлений — в четыре раза больше чем годом ранее.

Владимир Бахур

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