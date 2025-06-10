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МТС к летнему сезону добавила скорости LTE в Солнечном

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Солнечный города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость мобильного интернета увеличилась на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего Солнечного – в его новой и старой части. Скорость интернета выросла в жилых домах, в том числе в новых ЖК, и вблизи развлекательных и социальных объектов. Ускоренный LTE жители и гости Солнечного почувствовали в локации городского пляжа, около ледокола «Ангара», где сосредоточена инфраструктура для летнего отдыха горожан, на причале, откуда летом открывается навигация на Байкал, а также внутри учебных и медицинских заведений, спортивного комплекса «Байкал-Арена», бизнес-центров, отелей и других объектах.

«Солнечный – один из тех отдаленных микрорайонов Иркутска, где к летнему сезону становится больше посетителей – благодаря выходу к воде здесь организован интересный досуг для иркутян и гостей города. Сейчас почти у каждого жителя в ходу несколько электронных устройств, и при активном использовании онлайн-сервисов, особенно в часы пик, нагрузка на сеть увеличивается. Чтобы обеспечить стабильную работу, мы обновляем телеком-оборудование и увеличиваем скорость интернета, оптимизируя распределение частот в сетях 4G. С начала года мы уже увеличили скорость LTE в Ленинском округе, на Синюшиной горе, в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Дзержинске и других локациях», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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