«Яндекс Такси» поможет водителям оставаться в сервисе при нестабильном интернете

В «Яндекс Про» – приложении для водителей «Яндекс Такси» – теперь можно найти на карте ближайшие бесплатные точки Wi‑Fi. Если интернет нестабилен, водитель сможет подключиться к ближайшей сети, чтобы продолжать перевозить людей и получать доход. Это возможно даже офлайн, если карта города загружена заранее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Такси».

Данные о таких точках собраны и интегрированы сервисом при участии партнеров, региональных министерств цифрового развития и глав регионов. Ранее точки Wi‑Fi отображались только в «Яндекс Картах», теперь же водителям больше не нужно переключаться между разными приложениями – нужная сеть и маршруты к ней доступны напрямую в «Яндекс Про».

Сейчас точки Wi-Fi отображаются в 13 городах России: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Тольятти, Оренбурге, Пензе, Туле, Саранске, Таганроге, Дзержинске и Энгельсе. Всего на карте их более 5,5 тыс. штук. Список городов и точек в приложении будет расширяться, в дальнейшем эта функция станет доступна и курьерам.

Чтобы найти ближайшую сеть Wi‑Fi, водителю нужно нажать на значок поиска в «Яндекс Про», ввести «Wi‑Fi» и выбрать нужную точку подключения. После этого можно построить маршрут в «Яндекс Картах» и доехать до выбранного места. Функция работает и в офлайн-режиме, если карта города загружена заранее. Подключившись к Wi‑Fi, водитель сможет восстановить доступ к приложению «Яндекс Про», связаться с пассажиром или завершить поездку. Если сеть защищена паролем — его можно узнать на месте; в случае публичного Wi‑Fi достаточно пройти авторизацию по номеру телефона через SMS или звонок.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно обновить «Яндекс Про» до последней версии.

