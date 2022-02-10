Россиянин и его американская жена арестованы за крупнейшее в истории ворованных отмывание биткоинов

Двое жителей Нью-Йорка - Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган - арестованы за участие в отмывании средств, украденных в 2016 г. с криптобиржи Bitfinex. Обоим грозит до 20 лет тюрьмы.

Замысловатая, но недостаточно хитрая схема

Власти США арестовали двоих жителей Нью-Йорка, которых обвиняют в отмывании биткоинов, похищенных ещё в 2016 г. с криптобиржи Bitfinex. Представители минюста США изъяли криптоактивов на общую сумму $3,6 млрд. Это далеко не все украденные активы.

Арестованные - Илья Лихтенштейн (Ilya Lichtenstein) и его жена Хизер Морган (Heather Morgan), по данным обвинителей, принимали активное участие в отмывании 119 754 биткоинов. Это крупнейшая в истории операция по легализации средств в криптовалюте.

В ходе взлома криптобиржи неизвестный злоумышленник осуществил более 2 тыс. несанкционированных транзакций, выведя украденные средства на сторонние кошельки. Все или большая часть этих кошельков находились под контролем Ильи Лихтенштейна.

Впоследствии около 25 тыс. биткоинов были выведены в другие ресурсы с использованием «комплексных методик отмывания», включавших создание фальшивых аккаунтов и программных средств автоматизации транзакций. Украденные биткоины переводились на другие криптобиржи и рынки в даркнете, конвертировались в другие криптовалюты и прокачивались через сторонние бизнес-структуры.

Илье Лихтенштейну и его супруге Хизер Морган грозит до 20 лет тюрьмы за отмывание биткоинов, украденных с криптобиржи Bitfinex

Тем не менее, все эти ухищрения оказались бесполезными: правоохранительные органы получили ордер на обыск и вскрыли облачное хранилище Лихтенштейна, где и нашлись приватные ключи ко всем его кошелькам. В результате большая часть украденного была возвращена Bitfinex, а Лихтенштейн и его жена, принимавшая активное участие в операциях, оказались под арестом. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

«Судя по всему, схема отмыва была замысловатой, но подозреваемые не озаботились даже базовой безопасностью своих операций, - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. - В частности, судя по информации из обвинительного заключения, правоохранители отследили транзакции до персонального аккаунта Лихтенштейна на одной из криптобирж, где он был зарегистрирован под своим настоящим именем, с фотографией из водительского удостоверения и с указанием подлинного домашнего адреса. А когда следователи обыскали его облачное хранилище, там обнаружились ещё и файлы с подробной информацией о некоторых этапах отмывания - в виде таблицы. По сути, Лихтенштейн сам предоставил следователям компромат на себя и свою жену».

Лихтенштейн и Морган

Илья Лихтенштейн - гражданин РФ и США. Как написал у себя в Telegram бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов, Лихтенштейн в прошлом - «средне известный в стартап-тусовке товарищ, который по сути до взлома был фаундером неудачной компании Mixrank... и покинул свою позицию в том самом 2016 году. Потом 2 года не работал, а дальше выступал как инвестор. И как инвестору ему попался на глаза проект Endpass — они делали очень легкий в использовании криптокошелек. Илья стал его адвайзером и продолжал им быть до сих пор».

В своём собственном профиле на LinkedIn Лихтенштейн называет себя также наставником в венчурной компании 500 Startups.

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Компания MixRank существует и по сей день; её профиль - разработка ПО для маркетинговых компаний.

Что касается его жены, то она известна как основательница сервиса по копирайтингу SalesFolk, автор финансовых колонок в Forbes и как «финансовый инфлюенсер в TikTok», где она в видеороликах рассказывает, как создала «многомиллионный бизнес» в 20 с небольшим лет «абсолютно без внешнего финансирования».

Морган также фигурирует в музыкальной прессе как «худший в мире исполнитель рэпа» под псевдонимом Razzlekhan.

Взлом Bitfinex

Атака на Bitfinex состоялась в конце лета 2016 г. На тот момент биткоин стоил намного меньше, чем сейчас: сумма потерь оценивалась примерно в $77 млн.

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Атака стала возможной из-за слабых мест в защитных средствах компании BitGo, которая занимается безопасностью виртуальных финансовых операций. Хакерам удалось обойти установленные лимиты вывода средств - по-видимому, благодаря тому, что они запустили множество транзакций на разные кошельки.

Лихтенштейна и Морган обвиняют только в отмывании украденного. Подозреваемые в самой атаке пока не установлены.