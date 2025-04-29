Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования»

В Ростовской области учиться на программах «Яндекса» смогут студенты Южного федерального университета. На курсах по бекенд-, фронтенд- и мобильной разработке будут преподавать эксперты компании. Яндекс также разработал специальный курс по интерактивным методам преподавания ИT-дисциплин и оценке ИT-проектов для сотрудников университета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Образовательные модули разработаны экспертами «Яндекса». Они будут встроены в бакалаврские программы для ИT-специалистов и усилят их прикладными дисциплинами и кейсами компании. Университет сможет интегрировать один или несколько модулей: по бекенд-, фронтенд- и мобильной разработке. У программы будет академический руководитель от «Яндекса», который будет отвечать за содержание модуля и его адаптацию для каждого вуза.

«Нам важно, чтобы качественное ИT-образование было доступно студентам по всей России, поэтому расширяем наше партнерство с региональными вузами. Университеты получают доступ к образовательному контенту от экспертов компании и курс для преподавателей по современным методикам обучения ИТ-дисциплинам. Также мы привлекаем к преподаванию на программах сотрудников «Яндекса». И уже в новом учебном изучать разработку на наших модулях смогут студенты из 17 регионов страны — от Приморского края до Калининградской области», — сказала Дарья Козлова, директор «Яндекс Образования».

Студенты освоят прикладную разработку на Python, JavaScript, React или Django, научатся работать с API-сервисами и управлять серверной инфраструктурой.

«Для Южного федерального университета — одного из лидеров в подготовке ИT-специалистов в России — ключевым приоритетом является партнерство с ведущими компаниями, такими как «Яндекс». Наша задача — сделать образование максимально практико-ориентированным, и сотрудничество с «Яндексом» — одним из главных драйверов цифровой трансформации России — для нас не просто партнерство, а возможность интегрировать в образовательный процесс лучшие практики технологического лидерства. Мы усиливаем позиции Юга России как ИT-хаба, где выпускники формируют технологический ландшафт страны», — сказал Александр Трофимчук, проректор по цифровой трансформации ЮФУ.

С сентября 2025 г. учебные программы от «Яндекс Образования» впервые появятся в пяти регионах. Помимо Ростовской области, они запустятся в Воронежской, Калининградской и Тульской областях и Красноярском крае. Эта инициатива — часть масштабной программы «Яндекса» по развитию образования. В 2025 г. «Яндекс» инвестирует более пяти млрд рублей в подготовку специалистов в сфере ИT и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования. Общее количество вузов-партнеров «Яндекса» достигнет 39, а число совместных программ с университетами превысит 70. Учиться на них смогут более 15 тыс. студентов, что на 50% больше, чем в 2024 г.