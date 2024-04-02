«Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ

В начале апреля 2024 г. стартует набор в Школу анализа данных «Яндекса». В 2024 г. Школа планирует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых постоянно растет в связи с развитием технологий ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Решения на базе машинного обучения сегодня определяют развитие сервисов и продуктов в различных отраслях экономики. Поэтому повышается спрос на специалистов, которые создают технологии искусственного интеллекта и занимаются фундаментальными исследованиями в этой области. Школа анализа данных увеличивает число своих студентов, чтобы обеспечить дополнительный приток ML-профессионалов на рынок труда.

Среди тех, кто ведет занятия в ШАДе, — эксперты в индустрии: преподаватели университетов, исследователи, действующие сотрудники «Яндекса». Студентов учат инфраструктуре и анализу больших данных, машинному обучению, а также внедрению искусственного интеллекта в прикладные науки.

«Яндекс сегодня является создателем собственных ИИ-моделей: YandexGPT и YandexArt. Готовить больше специалистов в этой сфере — логичный способ делиться нашей экспертизой и опытом. Эту задачу мы решаем в том числе с помощью ШАДа», — сказала директор по образованию в «Яндексе» Дарья Козлова. Также компания развивает партнерские программы подготовки в вузах. По словам Дарьи Козловой, к 2026 г. на них будут учиться 12 тыс. студентов.

Помимо расширения набора, ШАД в 2024 г. даст возможность лучшим абитуриентам поступить по результатам очной олимпиады. Прием заявок начинается 1 апреля и продлится до 12 мая 2024 г. Конкурс в ШАД традиционно высокий — обычно 17 человек на место.

По результатам внутреннего исследования «Яндекса», 63% выпускников ШАДа после обучения сменили место работы на более интересное, каждый четвертый занимается наукой, а каждый шестой через время начинает собственный бизнес или стартап. 83% опрошенных считают, что получили в Школе все необходимые знания для успешной карьеры в сфере анализа данных и машинного обучения.

Выпускники ШАДа востребованы в разных областях бизнеса: банки, электронная коммерция, реклама, стриминговые сервисы, образование, транспорт, фудтех и др. Среди российских работодателей в топе крупные технологические компании: «Яндекс», «Авито», VK, Сбербанк, «Тинькофф». С 2007 г. Школа подготовила для индустрии 1441 профессионала.

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Школа анализа данных «Яндекса» — бесплатная двухгодичная программа для студентов и разработчиков, которые хотят стать специалистами в области Data Science. Уже во время обучения студенты ШАДа погружаются в реальные задачи и создают значимые проекты, меняющие будущее: от разработки алгоритма, способного предсказывать аномальные природные явления, до лечения онкологии, развития беспилотного транспорта и уменьшения углеродного следа.