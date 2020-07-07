Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360

Informatica продемонстрировала решение Business360. Решение позволяет управлять мастер-данными совершенно различных доменов, в том числе мастер-данными о поставщиках, клиентах, продуктах.

Благодаря Business360 компании смогут ускорить и оптимизировать ведение бизнеса в режиме онлайн, снизить риски, связанные с цепочками поставок, эффективнее удерживать клиентов, повышать их лояльность, улучшить финансовые и операционные процессы.

«Сегодня, чтобы быть лидером, организация должна иметь полное и прозрачное понимание всех своих данных, – сказал Суреш Менон, старший вице-президент и генеральный менеджер Informatica по решениям для управления мастер-данными. – Business360 прекрасно подходит для работы в облачных средах, автоматизирует процессы и имеет встроенные алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ). Поэтому клиенты могут начать с небольшого проекта по управлению мастер-данными, быстро получить значимый бизнес-результат и окупить инвестиции. Получив единое понимание всех своих сведений о клиентах, поставщиках и продуктах с помощью Business360, компании смогут значительно улучшить качество клиентского обслуживания, эффективнее управлять рисками цепочек поставок, активнее заниматься онлайн-бизнесом, улучшить эффективность финансовых операций».

Informatica – единственный вендор на рынке, который предлагает мультидоменную MDM-систему. Решение для управления мастер-данными Informatica работает с использованием искусственного интеллекта, который помогает очищать данные, обеспечивать их полноту и непротиворечивость. Это дает возможность клиентам Informatica быстрее приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. Кроме того, ИИ позволяет связывать мастер-данные с транзакционной информацией. Это в значительной мере повышает эффективность проектов по аналитике и data science, помогает успешнее искать инсайты в данных.

При этом в Informatica Business360 был добавлен целый ряд инновационных функциональных возможностей. В частности, алгоритмы искусственного интеллекта стали эффективнее определять структуру данных и лучше искать релевантную информацию. Также они оптимальнее дают рекомендации для построения маппинга данных, а это автоматизирует импорт сведений и консолидирует внутренние процессы. Это, в свою очередь, помогает снизить нагрузку на ИТ-службу и ускорить построение полной картины критичных для бизнеса данных в компании.

Кроме того, в Business360 расширены возможности ИИ для создания «золотых записей». Алгоритмы ИИ помогают эффективнее разбирать данные (в том числе, неструктурированные), сравнивать записи в различных системах хранения информации, находить связи между записями и те из них, которые дублируют друг друга, объединять в единую «золотую». Так же ИИ автоматизирует построение связей между «золотыми записями» и широким набором соответствующих им сведений. Это дает возможность определить контекст для записей и искать более глубокие инсайты в информации.

Для удобства бизнес-пользователей в Business360 также проведен ряд улучшений. В решении предусмотрены визуализация и навигация на основе графов, поиск и детализация результатов поиска, помощь в управлении потоком операций.