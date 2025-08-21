Разделы

ГК Softline и «БФТ-Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и «БФТ-Холдинг», российский вендор, разработчик программных продуктов и заказных решений, заключили соглашение о сотрудничестве. ГК Softline добавила в продуктовый портфель MDM-систему «БФТ.ЕНСИ». Решение обеспечивает централизованное управление нормативно-справочной информацией и мастер-данными. Клиенты ГК Softline получат инструмент для управления данными. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

MDM-система «БФТ.ЕНСИ» обеспечивает достоверное и централизованное управление справочными мастер-данными, которые критически важны для согласованной работы информационных систем и бизнес-процессов в крупной распределенной структуре.

В основе решения «БФТ.ЕНСИ» — low-code платформа «БФТ.Платформа», позволяет адаптировать систему под особенности бизнес-процессов и структуру данных конкретного заказчика без глубокого программирования. Среди преимуществ системы — ряд инновационных функций, связанных с применением технологий искусственного интеллекта, в том числе и на ключевых этапах работы с данными. Это снижает затраты на обработку данных и повышает их качество, особенно в распределенных ИТ-ландшафтах.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Партнерство с ГК Softline открывает новые возможности для продвижения на рынке нашей экспертизы в области построения систем управления данными. Сегодня все больше компаний, которые обладают большим объемом данных, начинают заниматься вопросом их упорядочивания и нормализации, так как это способствует росту эффективности и скорости внутренних бизнес-процессов, а также формирует основу для качественной аналитики», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Мы видим растущий запрос бизнеса на зрелые решения в области управления данными. Добавление MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» в партнерский портфель ГК Softline расширяет наши возможности и открывает новые перспективы для совместных проектов в самых разных отраслях. Уверены, что опыт ГК Softline в реализации проектов для госкорпораций, enterprise-сегмента и высокий уровень экспертизы нашего партнера формируют основу для долгосрочного успешного сотрудничества», — сказал Вадим Лозин, ведущий менеджер группы по работе с вендорами ГК Softline.

