«БФТ.Платформа» и СУБД «Персей» прошли испытания на совместимость

«БФТ-Холдинг» и компания «МТ-Интеграция» подтвердили по итогам испытаний совместимость low-code платформы «БФТ.Платформа» с российской системой управления базами данных «Персей» (СУБД «Персей»). Сертификат совместимости дает заказчикам возможность построения импортонезависимых систем для стабильной работы с данными в высоконагруженных и критически важных средах. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

СУБД «Персей» — отечественное решение разработки компании «МТ-Интеграция» на базе PostgreSQL (№ 23444 в реестре российского ПО), сертифицированное ФСТЭК. Решение предназначено для хранения, обработки и защиты больших массивов данных, поддерживает построение отказоустойчивых кластеров, централизованное управление сотнями баз, высоконагруженные процессы и безопасную миграцию с зарубежных СУБД (Oracle, MS SQL и др.), совместима с операционными системами ОС Astra Linux и «Ред ОС».

«БФТ.Платформа» (№ 4831 в реестре российского ПО) — low-code основа флагманских решений «БФТ-Холдинга» и инструмент для создания прикладных систем и приложений. На ее базе реализуются решения для управления мастер-данными, закупками, имущественными активами, бюджетными процессами, аналитикой и отчетностью. Системы, созданные на платформе, входят в технологический стек ряда федеральных информационных систем.

Подтвержденная совместимость подтверждает возможность установки СУБД «Персей» в инфраструктуру заказчика с последующим развертыванием «БФТ.Платформы» и прикладных решений в едином контуре. Такое решение обеспечивает интеграцию платформы в существующую ИТ-архитектуру, работу с критически важными данными в режиме высокой доступности и соответствие требованиям информационной безопасности и технологической независимости.

«СУБД «Персей» служит полноценной заменой зарубежных систем управления базами данных по функциональности, производительности и отказоустойчивости. Мы постоянно развиваем продукт и учитываем требования российского рынка. Совместимость с платформой разработки «БФТ-Холдинга» расширяет сценарии его применения, включая проекты в госкорпорациях и КИИ», — сказал Павел Терещенко, директор продукта СУБД «Персей» группы компаний «МТ-Интеграция».

«Для нас ключевой задачей является обеспечение технологической совместимости «БФТ.Платформы» и решений, создаваемых на ней, с отечественными СУБД. Это позволяет заказчикам быть уверенными, что создаваемые на платформе системы будут работать стабильно в любой инфраструктуре, отвечать требованиям по безопасности и соответствовать курсу на технологическую независимость. Подтвержденная совместимость с СУБД «Персей» еще раз показывает, что наши решения готовы к промышленной эксплуатации в самых требовательных проектах», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».