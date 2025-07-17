«БФТ-Холдинг» и РЭУ им. Г.В. Плеханова подписали соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Топ-ИТ» и программы стажировок

«БФТ-Холдинг» и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров. В рамках взаимодействия «БФТ-Холдинг» предоставит студентам РЭУ возможность пройти оплачиваемую стажировку в ведущих ИТ-направлениях, кроме того, компания выступает индустриальным партнером федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» (проект «Топ-ИТ»). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

В ходе официальной встречи на площадке университета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «БФТ-Холдингом» и Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. Договор об участии вуза в программе «БФТ-Стажер» подписали Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга», и Ксения Екимова, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он закрепляет партнерство сторон в области подготовки студентов и выпускников к практической работе по направлениям аналитики, разработки, тестирования и сопровождения ИТ-систем.

Теперь у студентов и выпускников ИТ-направлений университета появилась возможность пройти оплачиваемую стажировку с погружением в реальные проектные задачи под руководством опытных наставников «БФТ-Холдинга». Участие в стажировке — это старт профессионального пути в ИТ с перспективой дальнейшего трудоустройства в БФТ.

Сотрудничество по стажировке стало развитием уже действующего партнерства в рамках запущенного Минцифры России федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» (проект «Топ-ИТ») в составе национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». «БФТ-Холдинг» в начале июля 2025 г. получил статус индустриального партнера университета и принимает участие в разработке учебной программы по дисциплине «Информационно-аналитические системы в государственном управлении» для студентов направления «Прикладная информатика».

Федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации» направлен на подготовку специалистов нового поколения для цифровой экономики. К 2030 г. в рамках проекта планируется обучить не менее 20 тысяч студентов в приоритетных направлениях, включая ИИ, анализ данных, архитектуру информационных систем и др.

«Наш проект «БФТ-Стажер» ориентирован на погружение студентов в реальные ИТ-задачи. Сотрудничество с РЭУ им. Г.В. Плеханова усиливает это направление: мы не только даем практический опыт, но и вместе формируем образовательные программы, которые отвечают потребностям цифровой экономики. Участие в проекте «Топ-ИТ» позволяет нам напрямую влиять на подготовку ИТ-кадров, востребованных рынком — с актуальными компетенциями, прикладными навыками и пониманием задач цифровой трансформации», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Участие Высшей школы кибертехнологий, математики и статистики в академических программах ведущих ИТ-вендоров, таких как «БФТ-Холдинг», играет ключевую роль в обеспечении высокого качества образовательных программ. Это сотрудничество позволяет оперативно адаптировать учебные планы к актуальным требованиям рынка труда, предлагая студентам знания и навыки, соответствующие запросам современных предприятий и организаций. Такой подход гарантирует, что выпускники вуза будут обладать необходимыми компетенциями для успешной карьеры в сфере информационных технологий», – отметил Валерий Титов, декан РЭУ им. Г.В. Плеханова.