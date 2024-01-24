«БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии

В рамках стратегических мероприятий по реформированию системы управления государственными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной деятельности участников бюджетного процесса республики в Министерстве финансов Белоруссии. По результатам проекта была обеспечена возможность перехода на юридически значимый защищенный электронный документооборот в сфере управления государственными финансами и созданы условия для сокращения бумажного документооборота между всеми участниками бюджетного процесса, взаимодействующими в рамках разрабатываемой интегрированной информационной системы управления государственными финансами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

В ходе реализации процессов цифровой трансформации системы финансовых расчетов Министерства финансов Белоруссии (АСФР) была поставлена задача по созданию инфраструктуры хранения и обработки электронных документов финансово-хозяйственной деятельности участников бюджетного процесса республики. Ключевым компонентом такой инфраструктуры стала подсистема «Единое информационное пространство электронных документов «Хранилище ЭД» АСФР (Подсистема хранения ЭД). «БФТ-холдинг» и республиканское унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии» (ИВЦ Минфина РБ) по заказу Министерства финансов Белоруссии совместно спроектировали, разработали основной функционал и запустили первую очередь Подсистемы хранения ЭД в эксплуатацию.

Важно отметить, что проект предусматривал проведение не только комплекса технических работ по разработке Подсистемы хранения ЭД, но и работы по анализу и модернизации существующих бизнес-процессов, а также обеспечению нормативных правовых основ для использования единого хранилища электронных документов финансово-хозяйственной деятельности в Белоруссии.

На первом этапе в качестве «основы» разрабатываемой Подсистемы хранения ЭД было выбрано решение «БФТ.е-Архив» разработки «БФТ-холдинг», поставленное и развернутое на инфраструктуре разработки и тестирования ИВЦ Минфина РБ. Далее с учетом проведенного методологического анализа были подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Белоруссии, требования к модернизации бизнес-процессов и соответствующие требования к адаптации «БФТ.е-Архив», в результате чего получили «производный» программный продукт (ППО Подсистемы хранения ЭД).

На следующем этапе началось «встраивание» созданного продукта в общий ландшафт модернизируемой АСФР и других информационных систем: были проведены интеграции с Государственной информационно-аналитической системой управления госзакупками Белоруссии, с Сервисом по обмену и хранению юридически значимых электронных документов Министерства финансов Белоруссии (Workflow.by), а также настроено взаимодействие с другими компонентами и подсистемами АСФР.

На данный момент созданная Подсистема хранения ЭД обеспечивает долгосрочное хранение юридически значимых документов, обрабатываемых Минфином в рамках процессов планирования и исполнения бюджета, дает возможность отслеживать историю изменений объектов хранения (набор файлов электронного документа, ЭЦП, сведения электронного документа, статус обработки в подсистемах АСФР), обеспечивает поиск по ключевым атрибутам ЭД и имеет возможность интеграции с внешними информационными системами и другими подсистемами АСФР, а также возможность визуального представления электронных документов. Теперь для совместного использования документов органам власти и участникам бюджетного процесса Белоруссии достаточно разместить электронный документ в Подсистеме хранения ЭД и инициировать передачу ссылки на него получателю.

В соответствии с разработанной в рамках проекта Дорожной картой развития «Единого информационного пространства электронных документов» в ближайшей и среднесрочной перспективе планируется существенное расширение функционала и пользователей единого хранилища электронных документов финансово-хозяйственной деятельности участников бюджетного процесса Белоруссии.

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«Успех проекта во многом зависел от синергии специалистов «БФТ-холдинг» и ИВЦ Минфина на всех этапах создания подсистемы. Специалисты взаимодействовали в подготовке и согласовании ключевых материалов и результатов проекта с Министерством финансов Белоруссии. В результате получены не только готовое решение и проекты НПА, но и переданы необходимые знания и компетенции для дальнейшего развития производного продукта силами ИВЦ Минфина Белоруссии», — сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-холдинг».

«Сотрудничество с «БФТ-холдинг» позволило нам получить новую функциональность, которая обеспечит реализацию стратегии реформирования системы управления государственными финансами Белоруссии. Мы продолжим развивать Подсистему хранения ЭД, поддерживая развитие нормативной базы и совершенствуя бизнес-процессы. Следующие очереди Подсистемы будут включать новые форматы и источники документов, расширится перечень пользователей, подключенных к единому хранилищу, будут также предусмотрены дальнейшие шаги по ее интеграции с создаваемыми компонентами и подсистемами модернизируемой автоматизированной системы финансовых расчетов», — сказал Андрей Нарчук, директор ИВЦ Министерства финансов Белоруссии.

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов.