Российские разработчики ПО заработали рекордную сумму за последние пять лет

Объем выручки российских разработчиков ПО по итогам 2024 г. стал рекордно высоким, достигнув 2,459 трлн руб. Большую часть доходов компаниям приносит внутренний рынок, пока экспорт падает. Эксперты считают, что рост выручки продолжится и в 2025 г.

Рекорд на рынке ПО

Как стало известно CNews, по итогам 2024 г. выручка российских разработчиков ПО стал рекордным за последние пять лет и достиг 2,459 трлн руб. Это на 24% выше, чем по результатам 2023 г., следует из опроса ассоциации «Руссофт», которым они поделились с CNews.

Выручка софтверных компаний по итогам 2023 г. достиг 1,983 трлн руб., по итогам 2022 г. — 1,661 трлн руб. против 1,56 трлн руб. по итогам 2021 г. По результатам 2020 г. этот показатель составлял только 1,305 трлн руб.

Большую часть выручки компаний составили продажи на внутреннем рынке, которые опять оказались рекордно высокими за последние пять лет. Они составили 1,935 трлн руб., что на 28% выше, чем по итогам 2023 г.

Софтверная индустрия России в 2019-2024 гг.

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Совокупный оборот российских софт-верных компаний 1,120 трлн руб. (+17,8%) 1,305 трлн руб. (+16,5%) 1,56 трлн руб. (+19%) 1,661 трлн руб. (+6,7%) 1,983 трлн руб. (+19,4%) 2,459 трлн руб. (+24%) Объем зарубежных продаж $8,25 млрд (+17,5%) $8,6 млрд (+4,3%) $10,07 млрд (+17%) $7,95 млрд(-21%) $5,53 млрд(-30%) $5,66 млрд (+2%) Объем зарубежных продаж 533 млрд руб. 620,5 млрд руб. (+16%) 742 млрд руб. (+19,5%) 545 млрд руб. (-27%) 471 млрд руб. (-14%) 524 млрд руб. (+11%) Доля зарубежных продаж в совокупном обороте 47,60% 47,50% 47,50% 32,70% 23,80% 21,40% Объем продаж на внутреннем рынке 587 млрд руб. (+15,7%) 684 млрд руб. (+16,5%) 815 млрд руб. (+19%) 1,117 трлн руб. (+37,1%) 1,51 трлн руб. (+35,3%) 1,935 трлн руб. (+28%)

При этом объем зарубежных продаж остается невысоким: $5,66 млрд или 524 млрд руб. При этом до санкций, последующих за СВО, этот показатель был значительно выше. Например, по итогам 2021 г. российские разработчики ПО на экспорте заработали $10,07 млрд или 742 млрд руб.

«Работу в Ближнем зарубежье санкции затронули незначительно, и рост ИТ-рынка в соседних странах явился фактором, положительно влияющим на экспорт российского ПО и услуг, — отмечают эксперты «Руссофт». — На Ближнее зарубежье сейчас приходится более 40% экспорта российских софтверных компаний. Переориентация на рынки дружественных стран дальнего зарубежья с увеличением маркетинговой активности в этих странах должна была воплотиться хотя бы в небольшой рост продаж».

В опросе «Руссофт» принимали участие 339 компаний, информация также собиралась из «проверенных источников по всем крупнейшим предприятиям, которые специализируются на разработке ПО».

Растущих компаний стало меньше

По итогам 2024 г. только 70% опрошенных ИТ-компаний смогли нарастить выручку. При этом была выявлена очень большая доля компаний, у которых доходы сократились — 23,4%. По сравнению с 2023 г. совсем немного сократились и доли компаний с очень высокими темпами роста оборота (не менее 50% и не менее 100%).

Темпы импортозамещения снизились, потому что рынок насыщается. «За этапом быстрой замены отдельных решений наступил более сложный период: требуется выстраивать архитектурно зрелые, устойчивые системы, где каждый компонент точно встроен в общую логику и усиливает остальные», — отметила генеральный директор БФТ-Холдинга Наталья Зейтениди.

Однако импортозамещение остается ключевым драйвером отрасли, подчеркивает Олег Сажин, советник генерального директора Content AI. По его мнению, новыми точками роста для рынка могут стать расширение внедрения отечественного ПО в малом и среднем бизнесе и B2C-решения и потребительский сектор.

Прогноз на 2025 год

«По итогам 2025 г. можно ожидать сохранения достаточно высоких темпов роста софтверных компаний, — предполагают в «Руссофт». — Совокупная выручка компаний индустрии вырастет на 24%. Рост окажется точно таким же, каким он был по итогам 2024 года».

При этом рост продаж российских софтверных компаний на внутреннем рынке еще более сократится — до 19% в рублевом выражении, считает в ассоциации. При этом экспорт должен увеличиться на 46%. «Учитывая серьезное укрепление рубля по отношению к доллару в I половине 2025 года, рост экспорта может быть таким же высоким и в долларовом выражении», — следует из отчета.

«Импортозамещение, служившее главным драйвером отрасли последние два года, утратило прежнюю инерцию. Государственный и корпоративный заказ отечественных разработок усложнился: этап экстренного реагирования на импортозамещение завершён, сейчас начинается время зрелой конкуренции, — считает Константин Левушкин, руководитель отдела в направлении Frontend компании SimbirSoft. —Рынок наполняется более сложными разработками, за которыми — будущее».

«Вендоры сейчас ждут роста российского микроэлектронного производства: оно станет одним из важнейших факторов, влияющих на развитие российского ИТ рынка на ближайшие годы», — считает Михаил Чухломин, руководитель направления Guardant Компании «Актив».