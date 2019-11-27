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Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных»

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БФТ и «Ред софт» провели тестирование на совместимость системы исполнения бюджета «АЦК-финансы» с отечественной операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертификатах.

Ранее компании БФТ и «Ред софт» уже проводили тесты на совместимость своих решений. После выпуска ряда обновлений системы «АЦК-финансы» и СУБД «Ред база данных» в 2019 г. испытания повторились и завершились успешно. Что касается взаимодействия системы исполнения бюджета БФТ с операционной системой «Ред ОС», в этот раз тест на совместимость и корректность работы проходила веб-версия системы «АЦК-финансы». Корректность работы продуктов БФТ и «Ред софт» подтверждается официальными сертификатами.

«Ред софт» создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. Продукты компании – операционная система «Ред ОС» (семейства Linux) и СУБД «Ред база данных – полностью соответствуют законодательным требованиям информационной безопасности и могут применяться в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. Это подтверждается сертификатами ФСТЭК России. Оба решения зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Компании БФТ и "Ред софт" регулярно проводят тестирование своих продуктов на совместимость. В рамках реализуемой политики импортозамещения совместимые отечественные решения позволяют регионам и муниципалитетам строить на местах эффективную ИТ-инфраструктуру», – сказала Наталья Зейтениди, коммерческий директор компании БФТ.

«"Ред софт" и БФТ стремительно развивают сотрудничество, регулярно тестируя на совместимость продукты. Ранее провели успешные испытания "АЦК-финансы" с "Ред ОС" и СУБД "Ред база данных". Итоги нынешних тестов подтвердили корректность работы веб-версии "АЦК-Фининсы" на "Ред ОС", что позволяет удобнее использовать продукт в среде нашей операционной системы», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

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