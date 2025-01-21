Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar DAG система управления и контроля доступа к данным
Solar DAG – комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
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|Никулин Михаил 4 3
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|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 8
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