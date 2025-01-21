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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar DAG система управления и контроля доступа к данным

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным

Solar DAG – комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.


21.01.2025 Девять ИБ‑решений «Солара» включены в «Банк технологий» Москвы 1
19.12.2024 ГК «Солар» обновила Solar DAG 2
18.12.2024 Подтверждена совместимость Solar DAG и «Ред ОС» 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 1
23.09.2024 Solar DAG 1.2: интеграция с новыми системами для управления неструктурированными данными, обновленный интерфейс и политики управления доступом 1
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов 1
16.08.2024 ГК «Солар» представила результаты I полугодия 2024 года: выручка демонстрирует уверенный рост более чем в 1,5 раза 1
31.07.2024 Минцифры России включила Solar DAG в единый реестр российского ПО 1
20.05.2024 Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными 1
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
15.02.2024 Проблемы доступа: эксперты ГК «Солар» рассказали о новых средствах защиты от инсайдерских атак 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
29.12.2023 Как ИБ справлялась с вызовами 2023 года, и что ее ждет в будущем 1
30.11.2023 Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МегаФон 8805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Cisco Systems 5114 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Fortinet 387 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Palo Alto Networks 146 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 9 1
8213 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
SAP SE 5277 1
Oracle Corporation 6688 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Почта России ПАО 2112 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Фонд Росконгресс 18 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 9
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 6
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 890 5
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1092 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 79 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 41 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Linux OS 9937 2
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Apple iOS 7809 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 155 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 1
Kaspersky Sandbox 7 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention 10 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 1
Kaspersky Web Traffic Security 4 1
Бондарь Дмитрий 35 6
Никулин Михаил 4 3
Ляпунов Игорь 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 5
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Киберучения 92 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 8
Gartner - Гартнер 3556 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
Единый день голосования 129 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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