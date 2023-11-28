Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar NGFW — программный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО. Обеспечивает управление доступом к веб-ресурсам и отличается высокой производительностью, а также современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций. Помогает импортозаместить иностранные NGFW без снижения уровня защищенности и удобства использования.

Solar NGFW был впервые представлен рынку в апреле 2023 г. как комплексное многофункциональное решение, обеспечивающее надежную, масштабируемую и управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. На данный момент ключевыми особенностями продукта являются высокая производительность среди всех виртуальных исполнений — 4 Гбит/с в режиме NGFW со всеми включенными функциями и 20 Гбит/с в режиме межсетевого экрана, а также экспертиза Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, позволяющая выстроить непрерывный процесс обнаружения и разработки новых сигнатур IPS.

Текущий функционал продукта закрывает основные задачи заказчиков и подтверждается методикой тестирования NGFW, разработанной экспертами ГК «Солар». Методика абсолютно прозрачна и подтверждает надежность решения, в том числе за счет реализации отказоустойчивого кластера фильтрации сетевого трафика.

«Включение программного комплекса Solar NGFW в реестр отечественного ПО подтверждает высокую надежность решения в обеспечении комплексной защиты сетевой инфраструктуры клиентов, а также полную импортонезависимость. Уже сейчас у нас в работе более 20+ пилотов, в том числе и в крупных российских корпорациях. Мы активно развиваем продукт и возможности его применения, что в ближайшее время позволит нам предложить его в качестве эффективной замены иностранным аналогам в ряде органов государственной власти», — сказал директор портфеля продуктов сетевой безопасности ГК «Солар» Александр Баринов.

Реестр российского программного обеспечения Минцифры существует с 2016 г. Включение в реестр позволяет разработчикам расширить возможности использования программных комплексов, в том числе, в рамках импортозамещения.

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Группа компаний «Солар» — российский поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» – более 850 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: «Безопасная разработка программного обеспечения», «Управление доступом», «Защита корпоративных данных», «Детектирование угроз и хакерских атак». Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.