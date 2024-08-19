ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут.

В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, которые определяют вектор развития продукта для вендоров: простота миграции с одного решения на другое, производительность на больших потоках данных, техническая поддержка и сертификация, а также синхронизация с Threat Intelligence.

В новой версии оптимизирован сетевой стек, который позволяет стабилизировать значения производительности программно-аппаратных платформ. Так, для сегмента высокопроизводительных платформ XL 4000 обеспечены стабильные значения производительности в 40 Гбит/с в режиме L7 FW с определением приложений по содержимому сетевых пакетов, включенным журналированием при appmix типе трафика. Максимальное количество новых сессий достигает 100 тыс./сек (100 kCPS). Данная платформа обеспечивает сегментацию, защиту периметра и внутренних сегментов сети крупных организаций с централизованным выходом в интернет.

В новой версии Solar NGFW 1.3 реализованы улучшения, которые упрощают интеграцию и эксплуатацию системы. Так, реализована поддержка протокола SNMP для мониторинга и управления сетевыми устройствами и оборудованием: маршрутизаторами, коммутаторами, брандмауэрами и другими категориями устройств, подключенных через IP. Это обновление упрощает интеграцию межсетевого экрана в существующую ИТ-инфраструктуру, в которой используется оборудование в составе различных коммерческих или open source-решений.

Также в версии Solar NGFW 1.3 появились функции, которые оптимизируют процессы администрирования и предлагают новые возможности для управления безопасностью сети. Для высоконагруженных и сложных ИТ-инфраструктур крупных организаций критично гибкое управление виртуальными сетями и создание большого количества VLAN-интерфейсов. Для решения такой задачи разработчики ГК «Солар» улучшили компонент по работе с сетевыми интерфейсами.

Кроме того, добавлена возможность объединять несколько физических сетевых интерфейсов в единый логический канал. Это позволяет увеличить совокупную пропускную способность и обеспечить отказоустойчивость сетевого подключения: даже в случае отказа одного из физических интерфейсов передача данных продолжится без перебоев.

Также разработчики упростили конфигурацию политик безопасности в кластере Active/Passive. Теперь достаточно настроить политики только на активном узле – все изменения автоматически синхронизируются с резервным узлом. Это, наряду с встроенными в систему справками, существенно экономит трудозатраты и упрощает работу администратора при работе с системой.

Все новые функции Solar NGFW получили интуитивно понятное отображение в графическом интерфейсе, что делает их настройку и использование максимально простыми и удобными для администраторов.

«Мы разрабатываем не просто функциональный и производительный продукт, но и уделяем много внимания тому, чтобы он был удобным в использовании, — сказал Альберт Маннанов, руководитель продукта Solar NGFW ГК «Солар». — В среднем, от идеи до реализации новой функции в Solar NGFW необходимо около полутора месяцев. Такая динамика позволяет нам развивать продукт с учетом потребностей клиентов, трендов рынка и требований регуляторов».

Для обеспечения бесперебойной работы Solar NGFW создана система комплексной технической поддержки программного обеспечения и аппаратных платформ и аналитического сопровождения. Расширенная поддержка включает выделенного инженера, который закрепляется за клиентом, а SLA по реагированию на обращение составляет не более 30 минут. В рамках аналитического сопровождения проводится регулярный аудит и оптимизация политик NGFW.

Поддержка аппаратных платформ Solar NGFW реализована совместно с компанией Kraftway. Она включает в сервисное подразделение и склад запасных частей, что позволяет обеспечивать оперативное решение любых технических вопросов. В случае необходимости, доступен выезд специалиста, ремонт или замена оборудования с SLA Next business day/next calendar day.