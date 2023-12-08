Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтверждены.

Функциональное тестирование состояло из настроек конфигурации и проверки работоспособности заявленной функциональности Solar NGFW 1.0. В рамках тестирования были проверены – NAT; фильтрация трафика на основе IP и портов TCP/UDP; статической маршрутизации; обнаружении и блокировании атак IPS; распознавание трафика категорий приложений с последующей блокировкой, а также базовые конфигурации для интеграции в сетевую инфраструктуру. Конфигурацией Solar NGFW 1.0 во время тестирования занимались сотрудники «Ростелекома», при консультации и помощи представителей ГК «Солар». Результаты показали, что Solar NGFW 1.0 поддерживает заявленные в релизе функциональные возможности. Также вендором были предоставлены сроки и состав релизов по дальнейшему развитию функций продукта.

Нагрузочное тестирование проводилось на стендах лаборатории «Ростелекома» с использованием платформы тестирования IXIA BreakingPoint. Задача нагрузочного тестирования состояла в том, чтобы оценить заявленную производительность продукта в условиях, приближенных к действительным.

В ходе тестирования IXIA генерировала трафик и направляла на Solar NGFW 1.0. Оценка продукта проводилась по ключевым метрикам – пропускная способность, задержка при прохождении трафика и максимальное количество новых и одновременных сессий. Профиль трафика – Enterprise Traffic Mix, при разном составе включенных модулей безопасности, с различными вариантами размеров пакетов. Solar NGFW 1.0 успешно прошел все этапы тестирования.

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«Телекоммуникационная отрасль контролирует и эксплуатирует критически важную инфраструктуру, поэтому все чаще становится мишенью для кибератак. Злоумышленники активно генерируют новые способы проникновения в корпоративные сети с целью получения доступа к хранящимся в них конфиденциальным данным и критической инфраструктуре. Эффективно противостоять сетевым атакам помогают комплексные решения для защиты корпоративной сети. Считаю, что Solar NGFW 1.0 отработал свои задачи в рамках пилотного проекта на нашей тестовой инфраструктуре. Отдельно хочу отметить удобство настройки, управления и обновления межсетевого экрана», – отметил Алексей Чугунов, директор по информационной безопасности «Ростелекома».

Solar NGFW — программный межсетевой экран нового поколения (NGFW) для комплексной защиты корпоративной сети от сетевых атак и вредоносного ПО. Обеспечивает управление доступом к веб-ресурсам и отличается высокой производительностью, а также современным веб-интерфейсом с автоматизацией рутинных операций. Помогает импортозаместить иностранные NGFW без снижения уровня защищенности и удобства использования.