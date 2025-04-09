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Водяшко Георгий
|09.04.2025
|«СпецСнабТранс» внедрила решения для защиты периметра, почты и рабочих станций 1
|25.04.2017
|«С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 1
Водяшко Георгий и организации, системы, технологии, персоны:
|ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
|S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4282 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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