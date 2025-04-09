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Водяшко Георгий



09.04.2025 «СпецСнабТранс» внедрила решения для защиты периметра, почты и рабочих станций 1
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Водяшко Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4282 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7981 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3904 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 1
S-Terra Клиент А 10 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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