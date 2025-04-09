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Захаренков Евгений



09.04.2025 «СпецСнабТранс» внедрила решения для защиты периметра, почты и рабочих станций 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Захаренков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ideco - Айдеко 81 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 58 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11353 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2014 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6924 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4997 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
Ideco NGFW 20 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Водяшко Георгий 2 1
Хомутов Дмитрий 36 1
Аудит - аудиторский услуги 2776 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355682, в очереди разбора - 758724.
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