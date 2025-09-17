Solar DNS Radar решает эту задачу – он обеспечивает фильтрацию вредоносной активности в DNS-трафике в режиме реального времени и выявляет самые первые признаки взлома. Он блокирует связь с вредоносными фишинговыми доменами, хакерскими командными серверами (C2), DGA-доменами (позволяют злоумышленникам скрываться от систем защиты) и другими внешними источниками активности APT-группировок. Дополнительно Solar DNS Radar позволяет ограничивать доступ сотрудников к нежелательному контенту. Как итог – сервис предотвращает заражение вирусами и утечки данных до того, как злоумышленники достигли своей цели.