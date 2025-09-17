Разделы

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar DNS Radar


Solar DNS Radar решает эту задачу – он обеспечивает фильтрацию вредоносной активности в DNS-трафике в режиме реального времени и выявляет самые первые признаки взлома. Он блокирует связь с вредоносными фишинговыми доменами, хакерскими командными серверами (C2), DGA-доменами (позволяют злоумышленникам скрываться от систем защиты) и другими внешними источниками активности APT-группировок. Дополнительно Solar DNS Radar позволяет ограничивать доступ сотрудников к нежелательному контенту. Как итог – сервис предотвращает заражение вирусами и утечки данных до того, как злоумышленники достигли своей цели.

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «Солар» запускает проактивного блокировщика киберугроз в DNS-трафике 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 1
