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Концерн «Автоматика» разрабатывает сервис для криптотрейдеров на основе блокчейн-технологий

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«НИПС», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», приступило к выполнению заказа на создание сервиса, предназначенного для проведения конкурсов криптотрейдеров на основе блокчейн-технологий в интересах одного из венчурных фондов России. Сервис осуществит сбор всех данных о процессе торговли криптовалютными активами на бирже и проанализирует действия и результаты трейдеров с целью выявления победителей организованных турниров. Проект планируется завершить до конца 2020 года.

«НИПС» концерна «Автоматика» приступил к разработке блокчейн-модуля бэкэнда для создания системы проведения турниров криптотрейдеров.

В рамках данного проекта «НИПС» осуществляет разработку решения «Блокчейн-модуль НИПС» в формате внешнего микросервиса и готовит сопроводительную документацию. Платформа позволит считать и обработать данные каждого криптотрейдера, участвующего в соревновании, и выявить победителя.

Функционал блокчейн-модуля бэкэнда включает в себя ряд опций, в частности, создание турнирного кошелька для каждого пользователя с возможностью его пополнения, просмотра баланса и вывода средств. Также предусмотрено создание системного кошелька для системного администратора с возможностью вывода средств, отображения адреса системного кошелька и баланса, оплаты взноса за участие с турнирного кошелька, начисления призов пользователям после завершения турнира, просмотра историй транзакций турнирного и системного кошельков (оплата взносов, выигрышей, пополнений и выводов) и другие функции.

«НИПС» обладает уникальными компетенциями по проектированию и разработке сложных программных систем, предназначенных для реализации задач государственной политики по развитию и модернизации промышленности и бизнеса. В 2019 году «НИПС» разработал дорожную карту развития блокчейн-технологии в России. После этого компания продолжает развивать направление блокчейн-решений.

«Концерн «Автоматика» участвует в реализации национальных проектов, занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Новые проекты на базе блокчейн-технологии будут основываться на ее главных преимуществах – открытости, защищенности и безопасности. Поэтому такие решения смогут стать твердым фундаментом для сервисов, в которых необходима сохранность данных», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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